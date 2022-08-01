Главная молодежная тусовка Урала открылась в Ханты-Мансийске

01 августа 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Главная задача форума — пробудить молодежь к развитию родной земли Фото: Антон Артемьев Главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» официально открыт в Ханты-Мансийске. С приветствием к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов, передает корреспондент URA.RU. «Сюда приезжают лучшие из лучших. Здесь задают тренды. Получают знания, обмениваются опытом. Вы (молодежь — прим. URA.RU) главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за Вами!», — обратился к собравшимся по видеосвязи полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Комьюнити-форум «Утро» создан для развития Уральского федерального округа креативными силами молодежи. Он проходит с 2011 года, но Ханты-Мансийск принимает его впервые. Социальная помощь нуждающимся, создание и развитие комфортных общественных пространств и экологические проекты — эти направления организаторы назвали главными в работе форума. «В этом году наш уральский форум перешагнул через географические границы округа и объединил десятки молодых и талантливых людей из регионов России, российских соотечественников из 14 стран мира и молодежных лидеров из ДНР и ЛНР», — сказала по видеосвязи губернатор Наталья Комарова. «Наша основная задача — создать условия для самореализации молодых людей. И этот форум в Ханты-Мансийске — одно из подтверждений тех условий, возможностей, которые есть у молодых людей», — приветствовал со цены участников заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Форум «Утро» продлится 10 дней. Хедлайнерами открытия стала музыкальная группа «Дабро» и певица «Елка».



Ранее URA.RU сообщило, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы, которые посетят молодежный форум «Утро» в Ханты-Мансийске, примут участие в необычной церемонии. Они подключат станцию на солнечных батареях для зарядки мобильных телефонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главная молодежная тусовка Урала — форум «Утро» официально открыт в Ханты-Мансийске. С приветствием к участникам обратились полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и замруководителя «Росмолодежи» Дамир Фаттахов, передает корреспондент URA.RU. «Сюда приезжают лучшие из лучших. Здесь задают тренды. Получают знания, обмениваются опытом. Вы (молодежь — прим. URA.RU) главный двигатель развития страны и ее регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за Вами!», — обратился к собравшимся по видеосвязи полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Комьюнити-форум «Утро» создан для развития Уральского федерального округа креативными силами молодежи. Он проходит с 2011 года, но Ханты-Мансийск принимает его впервые. Социальная помощь нуждающимся, создание и развитие комфортных общественных пространств и экологические проекты — эти направления организаторы назвали главными в работе форума. «В этом году наш уральский форум перешагнул через географические границы округа и объединил десятки молодых и талантливых людей из регионов России, российских соотечественников из 14 стран мира и молодежных лидеров из ДНР и ЛНР», — сказала по видеосвязи губернатор Наталья Комарова. «Наша основная задача — создать условия для самореализации молодых людей. И этот форум в Ханты-Мансийске — одно из подтверждений тех условий, возможностей, которые есть у молодых людей», — приветствовал со цены участников заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Форум «Утро» продлится 10 дней. Хедлайнерами открытия стала музыкальная группа «Дабро» и певица «Елка». Ранее URA.RU сообщило, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы, которые посетят молодежный форум «Утро» в Ханты-Мансийске, примут участие в необычной церемонии. Они подключат станцию на солнечных батареях для зарядки мобильных телефонов.