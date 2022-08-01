Для уральских VIP придумали сюрприз на молодежном форуме в ХМАО

01 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Станция для зарядки сотовых телефонов рассчитана на 400 ватт Фото: Антон Артемьев Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы, которые посетят молодежный форум «Утро» в Ханты-Мансийске, примут участие в необычной церемонии. Они подключат станцию на солнечных батареях для зарядки мобильных телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили организаторы главной молодежной тусовки УрФО. «На площадке форума установят приборы, которые будут собраны в одну сеть и они уже позволяют заряжать сотовые телефоны. Наши гости (полпред и губернаторы) подключат и соберут эту сеть и это все будет работать. Делать это будут уральский полпред Владимир Якушев и главы регионов, которые приедут на площадку. У нас планируются губернатор Свердловской области [Евгений Куйвашев], Тюменской области [Александр Моор] и Курганской областей [Вадим Шумков]», — сообщила корреспонденту URA.RU медиапартнер-организатор медиацентра форума «Утро» Ольга Межлумян. Но перед этим на главной молодежной тусовке УрФО высокие гости пообщаются с участниками на тему «Роль сообществ в государственной молодежной политике». Предполагается обсудить сообщества и государство в цифровую эпоху, проблемы законодательного регулирования сфер молодежной политики и молодежных сообществ. Порассуждать на эти темы сотни участников смогут с полпредом УрФО, заместителем начальника Управления Президента России по общественным проектам Александром Журавинским, сенатором Эдуардом Исаковым, замруководителя Росмолодежи Дамиром Фаттаховым, исполнительным директором фонда-оператора президентских грантов Антоном Долговым и теми губернаторами, которые посетят площадку форума. Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и главы регионов Уральского федерального округа примут участие в молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске. На его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии — питерская группа The Hatters. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и уральские губернаторы, которые посетят молодежный форум «Утро» в Ханты-Мансийске, примут участие в необычной церемонии. Они подключат станцию на солнечных батареях для зарядки мобильных телефонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили организаторы главной молодежной тусовки УрФО. «На площадке форума установят приборы, которые будут собраны в одну сеть и они уже позволяют заряжать сотовые телефоны. Наши гости (полпред и губернаторы) подключат и соберут эту сеть и это все будет работать. Делать это будут уральский полпред Владимир Якушев и главы регионов, которые приедут на площадку. У нас планируются губернатор Свердловской области [Евгений Куйвашев], Тюменской области [Александр Моор] и Курганской областей [Вадим Шумков]», — сообщила корреспонденту URA.RU медиапартнер-организатор медиацентра форума «Утро» Ольга Межлумян. Но перед этим на главной молодежной тусовке УрФО высокие гости пообщаются с участниками на тему «Роль сообществ в государственной молодежной политике». Предполагается обсудить сообщества и государство в цифровую эпоху, проблемы законодательного регулирования сфер молодежной политики и молодежных сообществ. Порассуждать на эти темы сотни участников смогут с полпредом УрФО, заместителем начальника Управления Президента России по общественным проектам Александром Журавинским, сенатором Эдуардом Исаковым, замруководителя Росмолодежи Дамиром Фаттаховым, исполнительным директором фонда-оператора президентских грантов Антоном Долговым и теми губернаторами, которые посетят площадку форума. Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и главы регионов Уральского федерального округа примут участие в молодежном форуме «Утро» в Ханты-Мансийске. На его открытии выступит украинская певица Елка, а на закрытии — питерская группа The Hatters.