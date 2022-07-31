Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Колумб» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В торгово-развлекательном центре «Колумб» в Тюмени мужчина порезал себе горло разбитой бутылкой. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«ТРЦ „Колумб“. Буквально несколько минут назад мужчина разрезал себе горло острием бутылки», — пишет анонимный автор.

В комментариях к посту нашлись жители города, которые тоже стали очевидцами происшествия. «Были в это время там, сказали, наркоман, кричал сильно, крови много, парни молодцы оказали первую помощь до приезда скорой», — написала Екатерина Хоменко.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина жив. «Вызов поступил в 18:48, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:52. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, где его в настоящее время обследует мультидисциплинарная бригада. Подробности уточняются», — пояснили в пресс-службе. Комментарий от следственного комитета России по Тюменской области ожидается.

Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»