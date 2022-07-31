31 июля 2022

Мужчина порезал себе горло в одном из тюменских торговых центров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Тюмень, торговый центр, покупатели, тц, посетители тц, тц гудвин
Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Колумб» Фото:

В торгово-развлекательном центре «Колумб» в Тюмени мужчина порезал себе горло разбитой бутылкой. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«ТРЦ „Колумб“. Буквально несколько минут назад мужчина разрезал себе горло острием бутылки», — пишет анонимный автор.

В комментариях к посту нашлись жители города, которые тоже стали очевидцами происшествия. «Были в это время там, сказали, наркоман, кричал сильно, крови много, парни молодцы оказали первую помощь до приезда скорой», — написала Екатерина Хоменко.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина жив. «Вызов поступил в 18:48, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:52. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, где его в настоящее время обследует мультидисциплинарная бригада. Подробности уточняются», — пояснили в пресс-службе. Комментарий от следственного комитета России по Тюменской области ожидается.

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В торгово-развлекательном центре «Колумб» в Тюмени мужчина порезал себе горло разбитой бутылкой. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «ТРЦ „Колумб“. Буквально несколько минут назад мужчина разрезал себе горло острием бутылки», — пишет анонимный автор. В комментариях к посту нашлись жители города, которые тоже стали очевидцами происшествия. «Были в это время там, сказали, наркоман, кричал сильно, крови много, парни молодцы оказали первую помощь до приезда скорой», — написала Екатерина Хоменко. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина жив. «Вызов поступил в 18:48, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:52. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, где его в настоящее время обследует мультидисциплинарная бригада. Подробности уточняются», — пояснили в пресс-службе. Комментарий от следственного комитета России по Тюменской области ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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