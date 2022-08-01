Челябинская область вошла в топ популярных мест для автотуристов

Маршруту по Челябинской области на автомобиле отвели четыре дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ростуризм указал на автомаршрут по Челябинской области как один из девяти наиболее популярных в России. Ведомство опубликовало рекомендации для путешествующих на машине.

«Альпийские луга Южного Урала. Челябинск, Миасс, остров Веры, Златоуст, Сатка, Увильды, каолиновый карьер и снова Челябинск», — сообщил Ростуризм детали маршрута в группе во «ВКонтакте».

Ведомство пояснило, что поездка займет четыре дня, в течение которых предстоит преодолеть 499 км. В Ростуризме предложили несколько объектов для посещения.

В музее Челябинска составители маршрута в представленной аннотации рекомендовали посмотреть на метеорит весом в 500 кг. Далее они направили в Златоуст для посещения оружейной фабрики и восхождения на башню-колокольню. Продолжение путешествия анонсировали в нацпарке «Таганай» с его альпийскими лугами. На третий день предложили побывать в Сатке и Кыштыме, а завершить автопутешествие — в Челябинске, побывав на Кировке и посмотрев на город со смотровой площадки.

В Ростуризме подготовили 133 маршрута для путешествий по стране. Длительность поездки можно выбрать заранее: от тура выходного дня до отпуска на пять дней и более.