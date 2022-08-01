В МИД Китая пообещали похоронить США за приезд Пелоси на Тайвань 01 августа 2022 в 20:57 Размер текста - 17 + Китай может похоронить любого врага, заявил Цао Уи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «Играя с огнем, вы наверняка подожжете себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — написал Уи. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР заявили, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», передает телеканал 360. Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «Играя с огнем, вы наверняка подожжете себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — написал Уи. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР заявили, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям