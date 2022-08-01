В МИД Китая пообещали похоронить США за приезд Пелоси на Тайвань

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Китай может похоронить любого врага, заявил Цао Уи Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси

«Играя с огнем, вы наверняка подожжете себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — написал Уи.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР заявили, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», передает телеканал 360.

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Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси «Играя с огнем, вы наверняка подожжете себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — написал Уи. Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР заявили, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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