В МИД Китая пообещали похоронить США за приезд Пелоси на Тайвань

Китай может похоронить любого врага, заявил Цао Уи
новость из сюжетаОбострение конфликта между Китаем и Тайванем
Китай готов похоронить любого вторгшегося врага. Такое заявление в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) сделал официальный представитель МИД КНР Цао Уи, комментируя возможный визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
«Играя с огнем, вы наверняка подожжете себя. Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — написал Уи.
Ранее СМИ сообщили, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа, пишет RT. В Китае в ответ пригрозили США «вопиющими политическими последствиями». В Минобороны КНР заявили, что армия Китая «не будет сидеть сложа руки», передает телеканал 360.
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