Газовый кризис в ЕС перешел от «плохого» сценария к «ужасному»

01 августа 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Банк Америки назвал газовый кризис в Европе «ужасным» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Газовый кризис в Евросоюзе перешел к «ужасному» сценарию. Об этом пишет агентство Business Insider со ссылкой на данные Банка Америки. «В последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от нашего «плохого» сценария к «ужасному. При работе «Северного потока» на 20% от его мощности запасов на зиму может оказаться недостаточно, и сейчас ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса», — пишет Business Insider. Газовый кризис в Европе обострился после введения западом антироссийских санкций. Заявление «Газпрома» о сокращении поставок привело к новому резкому росту цен на газ в Европе. Газ торговался на отметке в 2350 долларов за тысячу кубометров. Аналитики Bloomberg считают, что этой зимой Германию ждет «газовая катастрофа», пишет RT. Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии без российского газа, сообщает телеканал 360.

Газовый кризис в Евросоюзе перешел к «ужасному» сценарию. Об этом пишет агентство Business Insider со ссылкой на данные Банка Америки. «В последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от нашего «плохого» сценария к «ужасному. При работе «Северного потока» на 20% от его мощности запасов на зиму может оказаться недостаточно, и сейчас ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса», — пишет Business Insider. Газовый кризис в Европе обострился после введения западом антироссийских санкций. Заявление «Газпрома» о сокращении поставок привело к новому резкому росту цен на газ в Европе. Газ торговался на отметке в 2350 долларов за тысячу кубометров. Аналитики Bloomberg считают, что этой зимой Германию ждет «газовая катастрофа», пишет RT. Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии без российского газа, сообщает телеканал 360.