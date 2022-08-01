Газовый кризис в ЕС перешел от «плохого» сценария к «ужасному»

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Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, газовая плита, зажигалка
Банк Америки назвал газовый кризис в Европе «ужасным» Фото:
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Газовый кризис в Европе

Газовый кризис в Евросоюзе перешел к «ужасному» сценарию. Об этом пишет агентство Business Insider со ссылкой на данные Банка Америки.

«В последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от нашего «плохого» сценария к «ужасному. При работе «Северного потока» на 20% от его мощности запасов на зиму может оказаться недостаточно, и сейчас ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса», — пишет Business Insider.

Газовый кризис в Европе обострился после введения западом антироссийских санкций. Заявление «Газпрома» о сокращении поставок привело к новому резкому росту цен на газ в Европе. Газ торговался на отметке в 2350 долларов за тысячу кубометров. Аналитики Bloomberg считают, что этой зимой Германию ждет «газовая катастрофа», пишет RT. Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии без российского газа, сообщает телеканал 360.

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Газовый кризис в Евросоюзе перешел к «ужасному» сценарию. Об этом пишет агентство Business Insider со ссылкой на данные Банка Америки. «В последний месяц ситуация с газом в Европе быстро переходит от нашего «плохого» сценария к «ужасному. При работе «Северного потока» на 20% от его мощности запасов на зиму может оказаться недостаточно, и сейчас ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса», — пишет Business Insider. Газовый кризис в Европе обострился после введения западом антироссийских санкций. Заявление «Газпрома» о сокращении поставок привело к новому резкому росту цен на газ в Европе. Газ торговался на отметке в 2350 долларов за тысячу кубометров. Аналитики Bloomberg считают, что этой зимой Германию ждет «газовая катастрофа», пишет RT. Великобритания переплатила 5000% за импорт электроэнергии без российского газа, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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