В Свердловской области разрешили продавать сливы с вредителем

Зараженные фрукты привезли из Краснодара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зараженные вредителем сливы из Краснодарского края попадут на прилавки магазинов в Свердловской области. На фруктах нашли калифорнийскую щитовку, сообщают специалисты лаборатории регионального Россельхознадзора на официальном сайте.

«Две партии слив — 19 тонн и 18,3 тонны — прибыли в Свердловскую область из Краснодарского края. При прохождении фитосанитарного контроля на границе нашего региона агрономы обнаружили в сливах карантинного вредителя плодовых культур калифорнийскую щитовку», — сообщили в ведомстве.

Калифорнийская щитовка поражает около 270 видов растений, в том числе сливы. Наибольшую опасность она представляет для зараженных саженцев, при этом зараженные плоды имеют низкий фитосанитарный риск. Поэтому сливы разрешили продавать в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургский онкологический диспансер поставляли сметану, которая не отвечала требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.