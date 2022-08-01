В Нижнем Тагиле санврачи закрыли лагерь из-за отравленных детей

В лагере «Баранчинские огоньки» произошла вспышка острой кишечной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детский загородный лагерь «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) закрыли из-за вспышки острой кишечной инфекции. Там заболели девять детей, сообщает региональный Роспотребнадзор на официальном сайте.

«В период с 25 по 31 июля в лагере „Баранчинские огоньки“ заболели девять детей. Все заболевшие отправлены на лечение домой, госпитализированных нет. По результатам лабораторного обследования выявлен возбудитель инфекции — норовирус», — говорится в сообщении санврачей.

Специалисты начали расследование и нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в лагере. В частности, детей с симптомами инфекции не изолировали от других, также нарушались правила уборки помещений и дезинфекционного режима. В пищеблоке хранилась испорченная еда, а также продукты, не предназначенные для детей. Из-за этого лагерь закрыли, а директору выдали предписание об устранении нарушений.