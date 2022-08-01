В США предложили Байдену «элегантную отставку»

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Джо Байдену предложили покинуть пост президента из-за тяжелой ситуации в США Фото:

Президенту США Джо Байдену следует элегантно уйти в отставку, поскольку страна под его руководством оказалась в сложной ситуации. Об этом заявил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн.

«Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — написал Стайн в статье для New York Post.

По его мнению, американский лидер Джо Байден помимо своей физической и умственной подготовки доказал, что «он не в состоянии эффективно руководить своей партией и страной, как дома, так и за рубежом». По словам автора статьи, «элегантная отставка» произойдет только в том случае, если Байден признает себя «переходным лидером» и добровольно покинет свой пост до начала осенних промежуточных выборов.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден планирует переизбраться на выборах, предстоящих в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Президенту США Джо Байдену следует элегантно уйти в отставку, поскольку страна под его руководством оказалась в сложной ситуации. Об этом заявил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. «Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — написал Стайн в статье для New York Post. По его мнению, американский лидер Джо Байден помимо своей физической и умственной подготовки доказал, что «он не в состоянии эффективно руководить своей партией и страной, как дома, так и за рубежом». По словам автора статьи, «элегантная отставка» произойдет только в том случае, если Байден признает себя «переходным лидером» и добровольно покинет свой пост до начала осенних промежуточных выборов. Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден планирует переизбраться на выборах, предстоящих в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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