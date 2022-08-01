Двое неизвестных прыгнули с моста в Тюмени Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В соцсети попало видео, как в Тюмени с моста в воду прыгнули два жителя города. При этом один из них кричал «За ВДВ». Пользователи сообщают, что одному из них понадобилась помощь после прыжка.

«Сегодня двое парней прыгнули в воду с моста на Мельникайте. В результате одного из них увезли в больницу», — сообщает автор поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Также на видео можно услышать, как первый из них прыгнул с криком «За ВДВ». При этом традиционно праздник воздушно-десантных войск отмечается 2 августа.

URA.RU направило письменный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой подтвердить факт госпитализации мужчины. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ранее в Тюмени девушка прыгнула с моста на улице Челюскинцев. Как выяснило URA.RU, жительницу города в последний момент сумел поймать спасатель. При этом в службе экстренного реагирования также поблагодарили другую девушку за участие в спасении.