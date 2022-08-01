Пермь получит миллионы на обустройство туристического центра

Заявку от Перми комиссия назвала «качественно проработанной» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Пермь среди них, регион получит из федерального бюджета 203 млн рублей. Об итогах конкурса сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки — новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду», — прокомментировала итоги конкурса Зарина Догузова.

Эта новая мера, по словам главы Ростуризма, доступна как для небольших муниципальных образований с населением от 5 тысяч человек, так и для городов до 2 млн человек. На конкурс было подано 85 заявок от российских городов. Члены комиссии отметили качественную проработку заявок от Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Тулы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из федерального бюджета Пермскому краю выделят 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха». Информацией поделился в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. Средства также край получит в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».