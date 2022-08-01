01 августа 2022

Пермь получит миллионы на обустройство туристического центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, виды перми, пермь, вкиу, вид города с высоты, бизнес центр бажов
Заявку от Перми комиссия назвала «качественно проработанной» Фото:

Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Пермь среди них, регион получит из федерального бюджета 203 млн рублей. Об итогах конкурса сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки — новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду», — прокомментировала итоги конкурса Зарина Догузова.

Эта новая мера, по словам главы Ростуризма, доступна как для небольших муниципальных образований с населением от 5 тысяч человек, так и для городов до 2 млн человек. На конкурс было подано 85 заявок от российских городов. Члены комиссии отметили качественную проработку заявок от Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Тулы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из федерального бюджета Пермскому краю выделят 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха». Информацией поделился в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. Средства также край получит в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Подписаться
Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Пермь среди них, регион получит из федерального бюджета 203 млн рублей. Об итогах конкурса сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. «Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки — новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду», — прокомментировала итоги конкурса Зарина Догузова. Эта новая мера, по словам главы Ростуризма, доступна как для небольших муниципальных образований с населением от 5 тысяч человек, так и для городов до 2 млн человек. На конкурс было подано 85 заявок от российских городов. Члены комиссии отметили качественную проработку заявок от Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Тулы. Ранее URA.RU сообщало о том, что из федерального бюджета Пермскому краю выделят 573,5 млн рублей на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха». Информацией поделился в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. Средства также край получит в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...