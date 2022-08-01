Медведев усомнился в необходимости переговоров с США. «Оно нам вообще надо?» 02 августа 2022 в 00:15 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он задался вопросом, «оно нам вообще надо?». «[Президент США Джо] Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году», — написал политик в своем telegram-канале. По его словам, мир изменился. «Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», отметил он. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США должны умолять Россию провести переговоры по вопросу продления договора о двустороннем сокращении ядерных вооружений (СНВ-3). По словам политика, подобный шаг РФ будет рассматриваться Вашингтоном, как проявление слабости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он задался вопросом, «оно нам вообще надо?». «[Президент США Джо] Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году», — написал политик в своем telegram-канале. По его словам, мир изменился. «Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», отметил он. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США должны умолять Россию провести переговоры по вопросу продления договора о двустороннем сокращении ядерных вооружений (СНВ-3). По словам политика, подобный шаг РФ будет рассматриваться Вашингтоном, как проявление слабости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям