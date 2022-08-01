01 августа 2022

В рядах СБУ произошел раскол из-за России

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
Сотрудники украинской службы безопасности не могут договориться друг с другом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Службы безопасности Украины есть некоторые внутренние проблемы из-за того, что российские военные освободили часть территорий этого государства. Такое заявление сделал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.

«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Сообщается также, что больше всего нареканий к старшему поколению — из-за отношения к гостайне, секретным документам, по агентурной работе, уточняет Life. Российские силовики неоднократно упоминали о документах, которые бросили работники госбезопасности Украины в территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях, передает «Федеральное агентство новостей».

Херсонская, Запорожская области, часть ДНР и полностью ЛНР находятся под контролем российских военных после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одна из целей российской армии там — защита и спасение жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

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У Службы безопасности Украины есть некоторые внутренние проблемы из-за того, что российские военные освободили часть территорий этого государства. Такое заявление сделал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ. «По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что больше всего нареканий к старшему поколению — из-за отношения к гостайне, секретным документам, по агентурной работе, уточняет Life. Российские силовики неоднократно упоминали о документах, которые бросили работники госбезопасности Украины в территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях, передает «Федеральное агентство новостей». Херсонская, Запорожская области, часть ДНР и полностью ЛНР находятся под контролем российских военных после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одна из целей российской армии там — защита и спасение жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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