В рядах СБУ произошел раскол из-за России

02 августа 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники украинской службы безопасности не могут договориться друг с другом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Службы безопасности Украины есть некоторые внутренние проблемы из-за того, что российские военные освободили часть территорий этого государства. Такое заявление сделал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ. «По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что больше всего нареканий к старшему поколению — из-за отношения к гостайне, секретным документам, по агентурной работе, уточняет Life . Российские силовики неоднократно упоминали о документах, которые бросили работники госбезопасности Украины в территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях, передает «Федеральное агентство новостей». Херсонская, Запорожская области, часть ДНР и полностью ЛНР находятся под контролем российских военных после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одна из целей российской армии там — защита и спасение жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

У Службы безопасности Украины есть некоторые внутренние проблемы из-за того, что российские военные освободили часть территорий этого государства. Такое заявление сделал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ. «По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Сообщается также, что больше всего нареканий к старшему поколению — из-за отношения к гостайне, секретным документам, по агентурной работе, уточняет Life. Российские силовики неоднократно упоминали о документах, которые бросили работники госбезопасности Украины в территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях, передает «Федеральное агентство новостей». Херсонская, Запорожская области, часть ДНР и полностью ЛНР находятся под контролем российских военных после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Одна из целей российской армии там — защита и спасение жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.