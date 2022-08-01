Губернатор Шумков поздравил элиту вооруженных сил России

Курганским десантникам губернатор Вадим Шумков пожелал добра и благополучия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил десантников с профессиональным праздником. Он отметил, что ВДВ являются элитой российских вооруженных сил. Текст поздравления 2 августа был опубликован на официальном сайте регионального правительства.

«Исторически сложилось, что ВДВ — это элита наших вооруженных сил, сплав силы, мужества, стойкости, бесстрашия и самоотверженности. Наша крылатая пехота не раз доказала всему миру, что русские десантники — это надежный щит Родины. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто не щадил жизни своей в боях с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, кто защищал интересы страны в локальных военных конфликтах. Гордимся теми, кто сегодня продолжает правое дело своих прадедов, дедов и отцов в ходе спецоперации на Украине», — отметил Шумков.

По его словам, тысячи мальчишек мечтают «о голубых беретах и полосатой тельняшке, куполе парашюта над головой». Шумков пожелал десантникам крепкого здоровья, добра и благополучия.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Он высоко оценил их действия в ходе спецоперации на Украине. День ВДВ отмечается 2 августа. В этом году ВДВ исполняется 92 года.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса.