Подполковник полиции спас тонувшую жительницу Кургана

В Кургане подполковник полиции Игорь Задорин во внеслужебное время помог компании отдыхающих людей реанимировать их знакомую. Данная информация была размещена 2 августа на сайте областного УМВД.
«Подполковник полиции Игорь Задорин вместе с семьей находился на даче вблизи реки Тобол. Гуляя с собакой, сотрудник услышал, что с берега доносятся крики. Компания отдыхающих там людей вытащила из воды свою знакомую, которая была без сознания. У нее уже отсутствовал пульс и начали синеть губы», — указано в сообщении.
Инцидент произошел в конце июля. Полицейский попросил родственников вызвать врачей, а сам вместе с зятем и его братом начали реанимировать пострадавшую. Женщина пришла в себя. Позже ее осмотрели медики скорой помощи. Госпитализация пострадавшей не потребовалась
Начальник отдела экспертно-криминалистического центра областного УМВД России Игорь Задорин рассказал, что воспользовался знаниями, полученными во время учебы в медучилище и службы в полиции. Помимо этого его зять помог оказать первую помощь, так как обучается в образовательной организации МЧС России.
Игорь Задорин является начальником отдела экспертно-криминалистического центра областного УМВД России
Фото: сайт УМВД России по Курганской области
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В Кургане подполковник полиции Игорь Задорин во внеслужебное время помог компании отдыхающих людей реанимировать их знакомую. Данная информация была размещена 2 августа на сайте областного УМВД. «Подполковник полиции Игорь Задорин вместе с семьей находился на даче вблизи реки Тобол. Гуляя с собакой, сотрудник услышал, что с берега доносятся крики. Компания отдыхающих там людей вытащила из воды свою знакомую, которая была без сознания. У нее уже отсутствовал пульс и начали синеть губы», — указано в сообщении. Инцидент произошел в конце июля. Полицейский попросил родственников вызвать врачей, а сам вместе с зятем и его братом начали реанимировать пострадавшую. Женщина пришла в себя. Позже ее осмотрели медики скорой помощи. Госпитализация пострадавшей не потребовалась Начальник отдела экспертно-криминалистического центра областного УМВД России Игорь Задорин рассказал, что воспользовался знаниями, полученными во время учебы в медучилище и службы в полиции. Помимо этого его зять помог оказать первую помощь, так как обучается в образовательной организации МЧС России.