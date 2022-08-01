Подполковник полиции спас тонувшую жительницу Кургана

Полицейский спас женщину во внеслужебное время (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане подполковник полиции Игорь Задорин во внеслужебное время помог компании отдыхающих людей реанимировать их знакомую. Данная информация была размещена 2 августа на сайте областного УМВД.

«Подполковник полиции Игорь Задорин вместе с семьей находился на даче вблизи реки Тобол. Гуляя с собакой, сотрудник услышал, что с берега доносятся крики. Компания отдыхающих там людей вытащила из воды свою знакомую, которая была без сознания. У нее уже отсутствовал пульс и начали синеть губы», — указано в сообщении.

Инцидент произошел в конце июля. Полицейский попросил родственников вызвать врачей, а сам вместе с зятем и его братом начали реанимировать пострадавшую. Женщина пришла в себя. Позже ее осмотрели медики скорой помощи. Госпитализация пострадавшей не потребовалась

Начальник отдела экспертно-криминалистического центра областного УМВД России Игорь Задорин рассказал, что воспользовался знаниями, полученными во время учебы в медучилище и службы в полиции. Помимо этого его зять помог оказать первую помощь, так как обучается в образовательной организации МЧС России.