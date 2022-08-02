Польша помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
«Сотрудничество с Польшей также очень высокое, так как почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Речь идет об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — приводит его слова заблокированное на территории РФ британское издание The Telegraph.
В статье отмечается также, что на Украину прибыли еще четыре американских РСЗО Himars. В результате этого их общее количество достигло 16.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные защищают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацифицируют и демилитаризируют территорию. В свою очередь, западные страны активно поставляют на Украину оружие, боеприпасы, на украинской стороне сражаются иностранные наемники. При этом часть вооружения поставляется через Украину на черные рынки Ближнего Востока, Европы и Юго-восточной Азии, чем повышает риски возникновения новых военных конфликтов по всему миру.
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Польша помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Сотрудничество с Польшей также очень высокое, так как почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Речь идет об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — приводит его слова заблокированное на территории РФ британское издание The Telegraph. В статье отмечается также, что на Украину прибыли еще четыре американских РСЗО Himars. В результате этого их общее количество достигло 16. Значительную военную помощь, по словам украинского чиновника, также оказывают США и Великобритания, пишет Pravda.Ru. Последняя помогает «ловить шпионов», цель которых — уничтожать западное вооружение, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные защищают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацифицируют и демилитаризируют территорию. В свою очередь, западные страны активно поставляют на Украину оружие, боеприпасы, на украинской стороне сражаются иностранные наемники. При этом часть вооружения поставляется через Украину на черные рынки Ближнего Востока, Европы и Юго-восточной Азии, чем повышает риски возникновения новых военных конфликтов по всему миру.