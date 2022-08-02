Глава разведки Украины заявил о совместных операциях с Польшей

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Через Польшу Украине поставляется западное оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Сотрудничество с Польшей также очень высокое, так как почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Речь идет об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — приводит его слова заблокированное на территории РФ британское издание The Telegraph.

В статье отмечается также, что на Украину прибыли еще четыре американских РСЗО Himars. В результате этого их общее количество достигло 16.

Значительную военную помощь, по словам украинского чиновника, также оказывают США и Великобритания, пишет Pravda.Ru. Последняя помогает «ловить шпионов», цель которых — уничтожать западное вооружение, передает телеканал 360.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные защищают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацифицируют и демилитаризируют территорию. В свою очередь, западные страны активно поставляют на Украину оружие, боеприпасы, на украинской стороне сражаются иностранные наемники. При этом часть вооружения поставляется через Украину на черные рынки Ближнего Востока, Европы и Юго-восточной Азии, чем повышает риски возникновения новых военных конфликтов по всему миру.

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Польша помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «Сотрудничество с Польшей также очень высокое, так как почти 90% всей военной помощи поступает оттуда. Речь идет об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — приводит его слова заблокированное на территории РФ британское издание The Telegraph. В статье отмечается также, что на Украину прибыли еще четыре американских РСЗО Himars. В результате этого их общее количество достигло 16. Значительную военную помощь, по словам украинского чиновника, также оказывают США и Великобритания, пишет Pravda.Ru. Последняя помогает «ловить шпионов», цель которых — уничтожать западное вооружение, передает телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные защищают жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от регулярных обстрелов ВСУ и нацбатов, а также денацифицируют и демилитаризируют территорию. В свою очередь, западные страны активно поставляют на Украину оружие, боеприпасы, на украинской стороне сражаются иностранные наемники. При этом часть вооружения поставляется через Украину на черные рынки Ближнего Востока, Европы и Юго-восточной Азии, чем повышает риски возникновения новых военных конфликтов по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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