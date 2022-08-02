В Екатеринбурге поймали мужчину из Перми с боевыми гранатами

В районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге поймали 53-летнего мужчину, ехавшего с четырьмя разобранными боевыми гранатами. Об этом сообщил источник URA.RU в оперативных службах.
«Пассажир, ехавший транзитом из Перми, пытался провезти с собой четыре боевые гранты. Взрыватели лежали отдельно от основной части», — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что у 53-летнего мужчины при себе были наступательные ручные гранаты РГД и противопехотная Ф-1. Его поймали сотрудники охраны вокзала и передали правоохранительным органам. Инцидент произошел утром 2 августа.
URA.RU обратилось в управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Там пообещали уточнить информацию.
Ранее сообщалось о суде над свердловчанами, которые продавали пистолеты-пулеметы и боеприпасы. Они жили в Каменске-Уральском, где и занимались перекупом оружия. Однако поставщики еще не обнаружены.
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В районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге поймали 53-летнего мужчину, ехавшего с четырьмя разобранными боевыми гранатами. Об этом сообщил источник URA.RU в оперативных службах. «Пассажир, ехавший транзитом из Перми, пытался провезти с собой четыре боевые гранты. Взрыватели лежали отдельно от основной части», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что у 53-летнего мужчины при себе были наступательные ручные гранаты РГД и противопехотная Ф-1. Его поймали сотрудники охраны вокзала и передали правоохранительным органам. Инцидент произошел утром 2 августа. URA.RU обратилось в управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Там пообещали уточнить информацию. Ранее сообщалось о суде над свердловчанами, которые продавали пистолеты-пулеметы и боеприпасы. Они жили в Каменске-Уральском, где и занимались перекупом оружия. Однако поставщики еще не обнаружены.