Китай стянул войска к границе с Тайванем из-за визита Пелоси

Войска национальной армии Китая усилили боевую готовность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китайская армия проводит учения на границе с Тайванем, причиной этого стало вероятное прибытие туда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Учения продлятся до 4 августа, сообщает Центральное информационное агентство.

«Нэнси Пелоси может возглавить делегацию с визитом на Тайвань. С сегодняшнего утра до полудня 4 августа китайские вооруженные силы всех уровней усилят свою боевую готовность. Военные корабли вокруг Тайваньского пролива могут эффективно повлиять на ситуацию с противником», — говорится на официальном сайте агентства.

Отмечается также, что сами учения КНР проводятся в Южно-Китайском море. Кроме того, с 8 утра 2 августа войска национальной армии Китая также усилили боевую готовность.