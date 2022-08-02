Китай стянул войска к границе с Тайванем из-за визита Пелоси

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Войска национальной армии Китая усилили боевую готовность Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китайская армия проводит учения на границе с Тайванем, причиной этого стало вероятное прибытие туда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Учения продлятся до 4 августа, сообщает Центральное информационное агентство.

«Нэнси Пелоси может возглавить делегацию с визитом на Тайвань. С сегодняшнего утра до полудня 4 августа китайские вооруженные силы всех уровней усилят свою боевую готовность. Военные корабли вокруг Тайваньского пролива могут эффективно повлиять на ситуацию с противником», — говорится на официальном сайте агентства.

Отмечается также, что сами учения КНР проводятся в Южно-Китайском море. Кроме того, с 8 утра 2 августа войска национальной армии Китая также усилили боевую готовность.

О возможном визите на Тайвань Пелоси сообщали зарубежные СМИ. Согласно этой информации, высокопоставленная американская чиновница должна прибыть на Тайвань, который Китай считает своей, а не самостоятельной территорией, вечером 2 августа. В данный момент она находится в Малайзии, передает Life. Спикер Палаты представителей подтвердила планы посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию и ничего не сказала о намерении побывать в Тайване, уточняет «Национальная служба новостей».

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Китайская армия проводит учения на границе с Тайванем, причиной этого стало вероятное прибытие туда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Учения продлятся до 4 августа, сообщает Центральное информационное агентство. «Нэнси Пелоси может возглавить делегацию с визитом на Тайвань. С сегодняшнего утра до полудня 4 августа китайские вооруженные силы всех уровней усилят свою боевую готовность. Военные корабли вокруг Тайваньского пролива могут эффективно повлиять на ситуацию с противником», — говорится на официальном сайте агентства. Отмечается также, что сами учения КНР проводятся в Южно-Китайском море. Кроме того, с 8 утра 2 августа войска национальной армии Китая также усилили боевую готовность. О возможном визите на Тайвань Пелоси сообщали зарубежные СМИ. Согласно этой информации, высокопоставленная американская чиновница должна прибыть на Тайвань, который Китай считает своей, а не самостоятельной территорией, вечером 2 августа. В данный момент она находится в Малайзии, передает Life. Спикер Палаты представителей подтвердила планы посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию и ничего не сказала о намерении побывать в Тайване, уточняет «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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