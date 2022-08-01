01 августа 2022

Liberty Times раскрыла детали возможного визита Пелоси на Тайвань

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США возлагают ответственность за визит Пелоси и соответствующий рост напряженности между странами на Китай Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после возможного прибытия на Тайвань останется там на день. Для нее и ее делегации уже забронировано два отеля. Статья с подробностями вероятного визита американской чиновницы вышла в тайваньской газете Liberty Times.

«Пелоси остался на ночь после прибытия на Тайвань. Ожидается, что он переночует в отеле Grand Hyatt и примет участие в общественных мероприятиях. Ожидается, что она вылетит на Тайвань в среду днем [3 августа]», — говорится в материале издания.

Сообщается также, что делегация забронировала два отеля. «Один из них может быть отелем Grand Hyatt в районе Синьи, второй — отель Marriott в районе Чжуншань», — дополняется в статье.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. Он может сесть в аэропорту под предлогом неисправности, уточняет Life. В Китае уже отреагировали на такую информацию и предупредили, что будут «вопиющие политические последствия». В ответ в США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет на КНДР. Министерство иностранных дел Тайваня отказалось комментировать данную информацию, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта, в который вмешиваются Штаты.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после возможного прибытия на Тайвань останется там на день. Для нее и ее делегации уже забронировано два отеля. Статья с подробностями вероятного визита американской чиновницы вышла в тайваньской газете Liberty Times. «Пелоси остался на ночь после прибытия на Тайвань. Ожидается, что он переночует в отеле Grand Hyatt и примет участие в общественных мероприятиях. Ожидается, что она вылетит на Тайвань в среду днем [3 августа]», — говорится в материале издания. Сообщается также, что делегация забронировала два отеля. «Один из них может быть отелем Grand Hyatt в районе Синьи, второй — отель Marriott в районе Чжуншань», — дополняется в статье. Ранее некоторые СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. Он может сесть в аэропорту под предлогом неисправности, уточняет Life. В Китае уже отреагировали на такую информацию и предупредили, что будут «вопиющие политические последствия». В ответ в США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет на КНДР. Министерство иностранных дел Тайваня отказалось комментировать данную информацию, дополняет «Федеральное агентство новостей». Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта, в который вмешиваются Штаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...