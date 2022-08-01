Liberty Times раскрыла детали возможного визита Пелоси на Тайвань

02 августа 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

США возлагают ответственность за визит Пелоси и соответствующий рост напряженности между странами на Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после возможного прибытия на Тайвань останется там на день. Для нее и ее делегации уже забронировано два отеля. Статья с подробностями вероятного визита американской чиновницы вышла в тайваньской газете Liberty Times. «Пелоси остался на ночь после прибытия на Тайвань. Ожидается, что он переночует в отеле Grand Hyatt и примет участие в общественных мероприятиях. Ожидается, что она вылетит на Тайвань в среду днем [3 августа]», — говорится в материале издания. Сообщается также, что делегация забронировала два отеля. «Один из них может быть отелем Grand Hyatt в районе Синьи, второй — отель Marriott в районе Чжуншань», — дополняется в статье. Ранее некоторые СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. Он может сесть в аэропорту под предлогом неисправности, уточняет Life . В Китае уже отреагировали на такую информацию и предупредили, что будут «вопиющие политические последствия». В ответ в США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет на КНДР. Министерство иностранных дел Тайваня отказалось комментировать данную информацию, дополняет «Федеральное агентство новостей». Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта, в который вмешиваются Штаты.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после возможного прибытия на Тайвань останется там на день. Для нее и ее делегации уже забронировано два отеля. Статья с подробностями вероятного визита американской чиновницы вышла в тайваньской газете Liberty Times. «Пелоси остался на ночь после прибытия на Тайвань. Ожидается, что он переночует в отеле Grand Hyatt и примет участие в общественных мероприятиях. Ожидается, что она вылетит на Тайвань в среду днем [3 августа]», — говорится в материале издания. Сообщается также, что делегация забронировала два отеля. «Один из них может быть отелем Grand Hyatt в районе Синьи, второй — отель Marriott в районе Чжуншань», — дополняется в статье. Ранее некоторые СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится в Тайване 2 августа. Он может сесть в аэропорту под предлогом неисправности, уточняет Life. В Китае уже отреагировали на такую информацию и предупредили, что будут «вопиющие политические последствия». В ответ в США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет на КНДР. Министерство иностранных дел Тайваня отказалось комментировать данную информацию, дополняет «Федеральное агентство новостей». Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство Тайваня с этим не согласно. Отсюда и возникает противоречия между обеими сторонами конфликта, в который вмешиваются Штаты.