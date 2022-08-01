Сотрудник курганской колонии дрался с коллегой и сломал ему ногу

СК завел уголовное дело из-за драки сотрудников ИК-2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В исправительной колонии №2 Курганской области произошла драка между сотрудниками, в которой один из участников конфликта получил перелом ноги. Один из тюремщиков задержан, по некоторым данным, зам начальника колонии отстранен от работы, рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«В ИК-2 (Просвет) подрались сотрудники колонии, одному сломали ногу. Зам начальника колонии по безопасности Виталий Барсуков отстранен. Приезжает московская проверка. Говорят, что одного из сотрудников закрыли по ст. 91 [УПК РФ]», — рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

Собеседник отметил, что это не единственное ЧП в ИК-2 за последнее время. «Второй случай — захват подозреваемых в перебрасывании через ограждение колонии запрещенных предметов. Почти в полукилометре от колонии на дороге остановили автомобиль, результат — два ранения от травматического пистолета у подозреваемых. Операция была организована сотрудниками колонии и к ней есть вопросы», — отметил он.

В УФСИН по Курганской области комментировать ЧП в колонии №2 отказались, сославшись на работу следственных органов. В пресс-службе СУ СК России по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что следственными органами СУ СКР по Курганской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подробности следствия не разглашаются.