ООО «Имущественный центр» был одним из активов клана экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кипрская фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ликвидирована. Перед закрытием собственники вывели из компании сотни миллионов рублей. Это следует из данных сервиса СБИС.

«ООО „Имущественный центр“ действовал с 1 ноября 2011 года и с 29 июля 2022 года предприятие ликвидировано. За последний год имущество фирмы сократилось на 98,1% (с 703,8 млн рублей до 13,2 млн рублей), что уменьшило потенциал предприятия», — констатирует СБИС.

На момент ликвидации выручка в компании отсутствовала. А стоимость бизнеса ООО «ИЦ» оценили в 13,1 млн рублей.

Ранее ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%.

Позже «ИЦ» возглавил Дмитрий Кравченко, сводный брат Дубровского-старшего по матери. Перед начатой процедурой ликвидации ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД вышел из состава учредителей, а сводный брат экс-чиновника покинул пост директора компании. Весной 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич.