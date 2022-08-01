Кипрская фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ликвидирована. Перед закрытием собственники вывели из компании сотни миллионов рублей. Это следует из данных сервиса СБИС.
«ООО „Имущественный центр“ действовал с 1 ноября 2011 года и с 29 июля 2022 года предприятие ликвидировано. За последний год имущество фирмы сократилось на 98,1% (с 703,8 млн рублей до 13,2 млн рублей), что уменьшило потенциал предприятия», — констатирует СБИС.
На момент ликвидации выручка в компании отсутствовала. А стоимость бизнеса ООО «ИЦ» оценили в 13,1 млн рублей.
Позже «ИЦ» возглавил Дмитрий Кравченко, сводный брат Дубровского-старшего по матери. Перед начатой процедурой ликвидации ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД вышел из состава учредителей, а сводный брат экс-чиновника покинул пост директора компании. Весной 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич.
Перед ликвидацией бизнеса собственники вывели из ООО «Имущественный центр» почти 700 млн рублей
Фото: скрин с сайта СБИС
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Кипрская фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ликвидирована. Перед закрытием собственники вывели из компании сотни миллионов рублей. Это следует из данных сервиса СБИС. «ООО „Имущественный центр“ действовал с 1 ноября 2011 года и с 29 июля 2022 года предприятие ликвидировано. За последний год имущество фирмы сократилось на 98,1% (с 703,8 млн рублей до 13,2 млн рублей), что уменьшило потенциал предприятия», — констатирует СБИС. На момент ликвидации выручка в компании отсутствовала. А стоимость бизнеса ООО «ИЦ» оценили в 13,1 млн рублей. Ранее ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%. Позже «ИЦ» возглавил Дмитрий Кравченко, сводный брат Дубровского-старшего по матери. Перед начатой процедурой ликвидации ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД вышел из состава учредителей, а сводный брат экс-чиновника покинул пост директора компании. Весной 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич.