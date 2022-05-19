Семья Бориса Дубровского ликвидирует свой самый дорогой актив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подешевела почти на 700 млн рублей. Это следует из данных СБИС. Перед этим из состава ее учредителей вышла кипрская фирма «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД», а сводный брат экс-чиновника ушел с поста директора компании.

По данным СБИС, в конце 2020 года стоимость бизнеса превышала 700 млн рублей. Это делало компанию самым дорогим активом Дубровских. После выхода из числа учредителей кипрского офшора, стоимость фирмы резко снизилась. «За последний год. доходы предприятия увеличились. При этом оно стало убыточным. Имущество сократилось на 98,1% (с 703,8 млн рублей до 13,2 млн рублей), что уменьшило потенциал предприятия», — констатирует СБИС.

Прежде ООО «ИЦ» принадлежало фирме «Новатек», входившей в группу «Синай» Дубровских. В июне 2014 года, когда Дубровский-старший уже стал губернатором, 99% доли «ИЦ» отошли к «ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД» (Кипр). У сына главы региона, Александра Дубровского, остался 1%. Но месяц спустя и он перешел в собственность компании, которую в августе возглавил Дмитрий Кравченко — сводный брат Дубровского-старшего по матери. Кроме того, в июле того же года часть активов «Синая», принадлежавших Дубровским, переоформили на доверенных лиц.

Весной 2022 года, согласно ЕГРЮЛ, вместо Кравченко директором «Имущественного центра» стала Татьяна Радюкевич. Несколько дней спустя из состава учредителей компании вышла кипрская фирма, и был запущен процесс ликвидации компании.

Совсем недавно «Информационный центр» был самым дорогим активом семьи Дубровских Скрин: сайт СБИС