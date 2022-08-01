01 августа 2022

Курганским десантникам не дали прыгнуть с парашютом в День ВДВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВДВ. Курган
Курганцы обычно прыгают с парашютом в летном центре «Логовушка» Фото:

В Курганской области десантники удивились, что 2 августа не смогли прыгнуть с парашютом в летном центре «Логовушка», куда приезжают жители областного центра. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся в Кургане на торжественном митинге, посвященном Дню ВДВ.

«Десантники на митинге из толпы несколько раз спрашивали, почему сегодня не получится поехать в „Логовушку“. Им не ответили», — передает корреспондент URA.RU.

В летном центре «Логовушка» URA.RU объяснили, почему сегодня не получилось совершить прыжки. «Летный состав задействован в авиапатрулировании и находится в режиме повышенной готовности. Прыжковая смена была проведена накануне, 30 июля», — сообщили в пресс-службе центра.

Годом ранее в «Логовушке» 2 августа должен был пройти авиационно-спортивный праздник «Голубые береты». Тогда его отменили из-за опасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

ВДВ. Курган
Некоторые участники мероприятия из толпы спрашивали про возможность совершить прыжок с парашютом в День ВДВ
Фото:
ВДВ. Курган
На митинге, в том числе, присутствовали глава Кургана Елена Ситникова и директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров (справа)
Фото:
ВДВ. Курган
Для участников праздника День ВДВ стал еще одной возможностью собраться вместе
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В Курганской области десантники удивились, что 2 августа не смогли прыгнуть с парашютом в летном центре «Логовушка», куда приезжают жители областного центра. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся в Кургане на торжественном митинге, посвященном Дню ВДВ. «Десантники на митинге из толпы несколько раз спрашивали, почему сегодня не получится поехать в „Логовушку“. Им не ответили», — передает корреспондент URA.RU. В летном центре «Логовушка» URA.RU объяснили, почему сегодня не получилось совершить прыжки. «Летный состав задействован в авиапатрулировании и находится в режиме повышенной готовности. Прыжковая смена была проведена накануне, 30 июля», — сообщили в пресс-службе центра. Годом ранее в «Логовушке» 2 августа должен был пройти авиационно-спортивный праздник «Голубые береты». Тогда его отменили из-за опасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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