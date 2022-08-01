В Челябинской области растет число зараженных COVID

За сутки выявили 203 новых случая заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области снова начался рост темпа заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба минздрава области, по состоянию на 2 августа в регионе зафиксировано 203 новых подтвержденных случая заражения, что на 15 человек превышает показатели 1 августа.

«За прошедшие сутки выздоровело 158 человек. Однако в регионе 203 новых подтверждения ко вчерашнему дню, в том числе восемь школьников. За прошедшие сутки умер 1 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

За все время пандемии в области официально подтверждено 338 689 случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших чуть меньше — 327 802 человека.

Рост числа заболевших коронавирусом ученые связывают с появлением новых штаммов. Так в России уже семь человек заразились штаммом «Кентавр». По заявлению специалистов, «Спутник V» справится с новым подвидом коронавируса.