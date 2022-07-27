В России выросло число зараженных новым штаммом COVID «Кентавр»

Если на прошлой неделе было всего 5 случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Кентавр», то сейчас их уже 7. Об этом сообщает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Доля зараженных штаммом „Кентавр“ — семь случаев на всю страну», — передает слова специалиста РИА «Новости». Еще недавно сообщалось, что пятеро заболевших подвидом коронавирусной инфекции «Кентавр» были выявлены в Москве. Все заболевшие переносят симптомы в легкой форме.
Ранее URA.RU сообщало, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает людей против нового подвида коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил вирусолог Александр Шестопалов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
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