В России выросло число зараженных новым штаммом COVID «Кентавр»

27 июля 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Число заболевших новым штаммом коронавируса в РФ медленно, но растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Если на прошлой неделе было всего 5 случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Кентавр», то сейчас их уже 7. Об этом сообщает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Доля зараженных штаммом „Кентавр“ — семь случаев на всю страну», — передает слова специалиста РИА «Новости». Еще недавно сообщалось, что пятеро заболевших подвидом коронавирусной инфекции «Кентавр» были выявлены в Москве. Все заболевшие переносят симптомы в легкой форме. Ранее URA.RU сообщало, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает людей против нового подвида коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил вирусолог Александр Шестопалов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Если на прошлой неделе было всего 5 случаев заражения новым штаммом COVID-19 «Кентавр», то сейчас их уже 7. Об этом сообщает заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Доля зараженных штаммом „Кентавр“ — семь случаев на всю страну», — передает слова специалиста РИА «Новости». Еще недавно сообщалось, что пятеро заболевших подвидом коронавирусной инфекции «Кентавр» были выявлены в Москве. Все заболевшие переносят симптомы в легкой форме. Ранее URA.RU сообщало, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает людей против нового подвида коронавируса «Кентавр». Об этом сообщил вирусолог Александр Шестопалов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле сохраняются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.