В Тюмени беженцам из Украины и ЛДНР начали возвращать паспорта

Граждане Украины могут вернуть свои паспорта после изменения законодательства Фото: Нина Калинина © URA.RU

В Тюмени начали возвращать паспорта беженцам из Украины, ЛНР и ДНР. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД. Ранее беженцы обязаны были сдавать документы в полицию.

«25 июля вступил в силу федеральный закон «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О беженцах». В соответствии с ним граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины при получении свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ освобождаются от обязанности передавать на хранение в территориальный орган МВД России документы, удостоверяющие личность», — рассказали в ведомстве.

В УМВД добавили, что выдача паспортов производится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 55, кабинет 601, ежедневно с понедельника по пятницу. Время выдачи — с 16.00 до 17.30.

Поток беженцев из Украины, ЛНР и ДНР в регионы России вырос после начала спецоперации на территории соседней страны. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. По его словам, растущие угрозы мирным жителям не оставили шансов решить конфликт мирным путем.