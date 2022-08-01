Свердловские власти заплатят 1,7 млрд за отмененную Универсиаду

Универсиада-2023 в Екатеринбурге не состоится Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловская область погасит долг за отмененную Универсиаду-2023 в Екатеринбурге из собственного бюджета. Речь идет о сумме 1,7 млрд рублей, которые были отданы как взнос в FISU за право провести студенческие игры. Это следует из постановления за подписью губернатора Евгения Куйвашева, копия есть у URA.RU.

«Предоставление субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Исполнительной дирекции «Универсиада-2023» на погашение обязательства по договору займа. <…> Целью предоставления субсидии является погашение обязательств по договору займа, заключенному в целях обеспечения оплаты за право проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге», — говорится в документе.

1,7 млрд рублей на взнос Екатеринбурга были взяты дирекцией Универсиады у Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Теперь, когда дирекция получит эти средства из бюджета, они будут обратно переданы КРСУ.

Ранее стало известно, что FISU отложило на неопределенный срок запланированную на 2023 год летнюю Универсиаду в Екатеринбурге. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что Екатеринбург продолжит подготовку к турниру в полном объеме.

Губернатор Куйвашев позднее объявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. В турнире примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.