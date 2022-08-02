Страницу Медведева взломали и выложили провокационный пост

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XIX съезд всероссийской политической партии
Дмитрий Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост Фото:

Второго августа неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленники от его имени выложили пост, который вызвал скандал. Его помощник Олег Осипов прокомментировал случившееся.

«Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — отметил он, заявление приводит ТАСС.

В итоге через 10 минут Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост, однако запись успела разойтись в качестве скриншотов в интернете. Причина бурного обсуждения — заметка, в которой якобы зампред Совбеза утверждает, что Северный Казахстан — это искусственное государство. То же самое касается Грузии и других постсоветских территорий. Кроме того, «Россия готова воссоздать СССР». Многие пользователи не поверили, что текст написал Медведев.

Тезка Медведева не поверил в фейковый пост
Пользователи нашли подтверждение, что это фейк
Кое-кто копнул глубже и сравнил лексику лже-Медведева с его оригинальными текстами
Другие комментаторы ловко ввернули шуточку
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Второго августа неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленники от его имени выложили пост, который вызвал скандал. Его помощник Олег Осипов прокомментировал случившееся. «Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — отметил он, заявление приводит ТАСС. В итоге через 10 минут Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост, однако запись успела разойтись в качестве скриншотов в интернете. Причина бурного обсуждения — заметка, в которой якобы зампред Совбеза утверждает, что Северный Казахстан — это искусственное государство. То же самое касается Грузии и других постсоветских территорий. Кроме того, «Россия готова воссоздать СССР». Многие пользователи не поверили, что текст написал Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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