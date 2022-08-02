Страницу Медведева взломали и выложили провокационный пост

02 августа 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второго августа неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленники от его имени выложили пост, который вызвал скандал. Его помощник Олег Осипов прокомментировал случившееся. «Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — отметил он, заявление приводит ТАСС. В итоге через 10 минут Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост, однако запись успела разойтись в качестве скриншотов в интернете. Причина бурного обсуждения — заметка, в которой якобы зампред Совбеза утверждает, что Северный Казахстан — это искусственное государство. То же самое касается Грузии и других постсоветских территорий. Кроме того, «Россия готова воссоздать СССР». Многие пользователи не поверили, что текст написал Медведев. Тезка Медведева не поверил в фейковый пост скриншот читателя telegram-канала URA.RU Пользователи нашли подтверждение, что это фейк скриншот читателя telegram-канала URA.RU Кое-кто копнул глубже и сравнил лексику лже-Медведева с его оригинальными текстами скриншот из социальных сетей Другие комментаторы ловко ввернули шуточку скриншот из социальных сетей

Второго августа неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленники от его имени выложили пост, который вызвал скандал. Его помощник Олег Осипов прокомментировал случившееся. «Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — отметил он, заявление приводит ТАСС. В итоге через 10 минут Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост, однако запись успела разойтись в качестве скриншотов в интернете. Причина бурного обсуждения — заметка, в которой якобы зампред Совбеза утверждает, что Северный Казахстан — это искусственное государство. То же самое касается Грузии и других постсоветских территорий. Кроме того, «Россия готова воссоздать СССР». Многие пользователи не поверили, что текст написал Медведев.