Страницу Медведева взломали и выложили провокационный пост

Второго августа неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленники от его имени выложили пост, который вызвал скандал. Его помощник Олег Осипов прокомментировал случившееся.
«Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — отметил он, заявление приводит ТАСС.
В итоге через 10 минут Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост, однако запись успела разойтись в качестве скриншотов в интернете. Причина бурного обсуждения — заметка, в которой якобы зампред Совбеза утверждает, что Северный Казахстан — это искусственное государство. То же самое касается Грузии и других постсоветских территорий. Кроме того, «Россия готова воссоздать СССР». Многие пользователи не поверили, что текст написал Медведев.
Тезка Медведева не поверил в фейковый пост
скриншот читателя telegram-канала URA.RU
Пользователи нашли подтверждение, что это фейк
скриншот читателя telegram-канала URA.RU
Кое-кто копнул глубже и сравнил лексику лже-Медведева с его оригинальными текстами
скриншот из социальных сетей
Другие комментаторы ловко ввернули шуточку
скриншот из социальных сетей
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Второго августа неизвестные взломали страницу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленники от его имени выложили пост, который вызвал скандал. Его помощник Олег Осипов прокомментировал случившееся. «Последний пост „ВКонтакте“, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днем ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено», — отметил он, заявление приводит ТАСС. В итоге через 10 минут Медведев получил доступ к своей странице и удалил пост, однако запись успела разойтись в качестве скриншотов в интернете. Причина бурного обсуждения — заметка, в которой якобы зампред Совбеза утверждает, что Северный Казахстан — это искусственное государство. То же самое касается Грузии и других постсоветских территорий. Кроме того, «Россия готова воссоздать СССР». Многие пользователи не поверили, что текст написал Медведев.