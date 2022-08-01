На месте рынка построят двухэтажный торговый центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске начали сносить самый старый рынок в городе — «Сибирский балаган». На его месте построят торговый центр. Об этом URA.RU рассказал представитель компании-застройщика.

«Снесли ряды со стороны улицы Спортивной под застройку. Со стороны улицы Мира все работает. [Будет] большое двухэтажное здание для переселения существующих „балагановских“ работников. Это можно назвать специализированным торговым центром. [В нем] будут отделы торговли и ряды будут торговые по овощам, фруктам, мясу, молочной продукции, рыбе — все, что присутствует на „Балагане“ сейчас», — рассказал корреспонденту агентства заместитель генерального директора УК «Европа-Сити» Искандер Мухамбетов.

После завершения строительства торгового центра оставшихся работников рынка переселят в новое здание, а старые ряды со стороны улицы Мира тоже снесут. На их месте застройщик сделает парковку. «[Планируем] начать строительство здания в следующем году. Сейчас мы подготовили место для котлована. Как только будет утвержден проект и получена государственная экспертиза проекта, получим разрешение на строительство и начнем строить», — уточнил Мухамбетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Нижневартовска снесут здание, чтобы построить ТЦ. Тогда речь шла о старом офисном объекте, на месте которого построят 4-этажный торговый центр. Он будет находиться рядом с будущим сквером в квартале «Б».

Застройщик планирует начать строительство здания в следующем году Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»