В центре Нижневартовска снесут здание, чтобы построить ТЦ

Застройщик планирует построить 4-этажное здание Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В центре Нижневартовска начали разбирать старое офисное здание, на месте которого построят 4-этажный торговый центр. Он будет находится рядом с будущим сквером в квартале Б. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас здесь стоит кирпичное двухэтажное офисное здание с хозпостройками по адресу Таежная, 27, которое уже начали разбирать. На этом месте должны построить 4-этажный торговый центр. Парковки будут на цокольном этаже, а также места под автомобили будут в границах земельного участка. Объект будет находится в квартале Б со стороны дороги», — сообщил инсайдер.

Получить информацию у владельца земельного участка по поводу строительства торгового центра на момент написания материала не удалось. По телефону, указанному на здании, не ответили на звонок корреспондента агентства.

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска информацию о застройке территории подтвердили. «Земельный участок находится в частной собственности. Запланировано строительство общественного здания. В настоящий момент застройщик ведет подготовительные работы, территория огорожена», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске владельцы торгового центра «Югра-Молл» решили построить возле него кольцевую развязку. Речь идет о перегруженном перекрестке улиц Ленина-Кузоваткина.