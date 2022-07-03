03 июля 2022
02 июля 2022

В центре Нижневартовска снесут здание, чтобы построить ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Застройщик планирует построить 4-этажное здание Фото:

В центре Нижневартовска начали разбирать старое офисное здание, на месте которого построят 4-этажный торговый центр. Он будет находится рядом с будущим сквером в квартале Б. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас здесь стоит кирпичное двухэтажное офисное здание с хозпостройками по адресу Таежная, 27, которое уже начали разбирать. На этом месте должны построить 4-этажный торговый центр. Парковки будут на цокольном этаже, а также места под автомобили будут в границах земельного участка. Объект будет находится в квартале Б со стороны дороги», — сообщил инсайдер.

Получить информацию у владельца земельного участка по поводу строительства торгового центра на момент написания материала не удалось. По телефону, указанному на здании, не ответили на звонок корреспондента агентства.

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска информацию о застройке территории подтвердили. «Земельный участок находится в частной собственности. Запланировано строительство общественного здания. В настоящий момент застройщик ведет подготовительные работы, территория огорожена», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске владельцы торгового центра «Югра-Молл» решили построить возле него кольцевую развязку. Речь идет о перегруженном перекрестке улиц Ленина-Кузоваткина.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В центре Нижневартовска начали разбирать старое офисное здание, на месте которого построят 4-этажный торговый центр. Он будет находится рядом с будущим сквером в квартале Б. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сейчас здесь стоит кирпичное двухэтажное офисное здание с хозпостройками по адресу Таежная, 27, которое уже начали разбирать. На этом месте должны построить 4-этажный торговый центр. Парковки будут на цокольном этаже, а также места под автомобили будут в границах земельного участка. Объект будет находится в квартале Б со стороны дороги», — сообщил инсайдер. Получить информацию у владельца земельного участка по поводу строительства торгового центра на момент написания материала не удалось. По телефону, указанному на здании, не ответили на звонок корреспондента агентства. В управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска информацию о застройке территории подтвердили. «Земельный участок находится в частной собственности. Запланировано строительство общественного здания. В настоящий момент застройщик ведет подготовительные работы, территория огорожена», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске владельцы торгового центра «Югра-Молл» решили построить возле него кольцевую развязку. Речь идет о перегруженном перекрестке улиц Ленина-Кузоваткина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...