Челябинский завод сделал трубы для спасения от бурь

Трубы с диаметром 2520 мм стали продолжением линейки новой продукции ТМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский трубопрокатный завод отгрузил первую партию труб, предназначение которых — защищать порты от ураганов и бурь. Как URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга ТМК, в состав которого входит ЧТПЗ, новую продукцию разработали за три месяца.

«Продукция предназначена для береговой зоны портов. Если регион расположен в местности со сложными климатическими условиями, то порту может потребоваться конструкционное укрепление по береговой линии», — пояснили URA.RU в «ТМК».

Диаметр трубы составляет 2520 мм. Собирают и сваривают трубы на специально спроектированном участке цеха ЧТПЗ. Полуцилиндры из металлического листа формуются в цехе «Высота 239».

Опытно-промышленную партию труб изготовили в июне. О том, что продукция соответствует требованиям заказчика, стало понятно в ходе проведенных испытаний. Первый заместитель гендиректора ТМК по операционной деятельности Сергей Чикалов отметил: компания регулярно выводит на рынок продукты для энергетической, машиностроительной и ряда других отраслей. Для этого в холдинге создают специальные стали и сплавы, предлагая сложные инженерные решения. В частности, компания активно конструирует продукцию для энергоперехода и декарбонизации.