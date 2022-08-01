01 августа 2022
31 июля 2022
29 июля 2022

Экс-замов главы Надымского района в ЯНАО осудят за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело двух бывших замов главы Надымского района направлено в суд Фото:

Двое бывших заместителей главы Надымского района, которые обвиняются в хищении и получении взятки в особо крупном размере, предстанут перед судом. По информации пресс-службы окружного СУ СКР, бывшие чиновники ранее курировали строительство и ремонт бульвара Стрижова.

«По данным следствия и суда, в 2019 году руководитель МУ „Управление капитального строительства и капитального ремонта“ и находившиеся с ним в преступном сговоре два заместителя главы МО Надымский район, организовали подписание несоответствующих действительности актов приемки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара „Стрижова“, в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией ООО „Экспертгрупп“ на общую сумму более 35 млн рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что руководитель компании «Экспертгрупп» в качестве взятки передала одному из обвиняемых 5 миллионов рублей.

Так, в отношении двух чиновников вынесен обвинительный приговор. Один из фигурантов признан виновным в растрате, а второй — в пособничестве в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что фигурант коррупционного скандала в ЯНАО отделался условным сроком. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы за хищение 35 миллионов рублей.

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Двое бывших заместителей главы Надымского района, которые обвиняются в хищении и получении взятки в особо крупном размере, предстанут перед судом. По информации пресс-службы окружного СУ СКР, бывшие чиновники ранее курировали строительство и ремонт бульвара Стрижова. «По данным следствия и суда, в 2019 году руководитель МУ „Управление капитального строительства и капитального ремонта“ и находившиеся с ним в преступном сговоре два заместителя главы МО Надымский район, организовали подписание несоответствующих действительности актов приемки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара „Стрижова“, в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией ООО „Экспертгрупп“ на общую сумму более 35 млн рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что руководитель компании «Экспертгрупп» в качестве взятки передала одному из обвиняемых 5 миллионов рублей. Так, в отношении двух чиновников вынесен обвинительный приговор. Один из фигурантов признан виновным в растрате, а второй — в пособничестве в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что фигурант коррупционного скандала в ЯНАО отделался условным сроком. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы за хищение 35 миллионов рублей.
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