В Кургане планируют к осени завершить затянувшуюся стройку детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане осенью планируют открыть пристрой к детсаду по улице Урожайной, который первоначально должны были сдать еще в декабре прошлого года. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова, побывавшая на стройке.

«В августе детский сад будет готов к началу лицензирования, осенью <…> планируем открыть садик и начнем принимать детей», — сообщила глава города в своем telegram-канале. Также она опубликовала фотографии с объекта во время посещения детсада. Открыть новое здание детского учреждения смогут только после получения лицензии.

В настоящее время рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Также внутри здания проходят отделочные работы, в частности укладывают линолеум.

Ранее URA.RU сообщало, что детсад в микрорайоне Вороновка должны были построить в короткие сроки. Начать и завершить стройку объекта по графику не удалось из-за ошибок в проектной документации.

В Кургане планируют осенью завершить строительство детсада — долгостроя фото: t.me/sitnikovaev45

Мэр Кургана Елена Ситникова инспектирует ход строительства детсада по улице Урожайной фото: t.me/sitnikovaev45