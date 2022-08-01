01 августа 2022

Мэр Кургана пообещала открыть детский сад — долгострой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в п. Вороновка, по улице Урожайная, 147. Курган, детский сад, вороновка, улица урожайная 147
В Кургане планируют к осени завершить затянувшуюся стройку детского сада Фото:

В Кургане осенью планируют открыть пристрой к детсаду по улице Урожайной, который первоначально должны были сдать еще в декабре прошлого года. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова, побывавшая на стройке.

«В августе детский сад будет готов к началу лицензирования, осенью <…> планируем открыть садик и начнем принимать детей», — сообщила глава города в своем telegram-канале. Также она опубликовала фотографии с объекта во время посещения детсада. Открыть новое здание детского учреждения смогут только после получения лицензии.

В настоящее время рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Также внутри здания проходят отделочные работы, в частности укладывают линолеум.

Ранее URA.RU сообщало, что детсад в микрорайоне Вороновка должны были построить в короткие сроки. Начать и завершить стройку объекта по графику не удалось из-за ошибок в проектной документации.

В Кургане планируют осенью завершить строительство детсада — долгостроя
Мэр Кургана Елена Ситникова инспектирует ход строительства детсада по улице Урожайной
На затянувшейся стройке детсада начали обустраивать территорию
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В Кургане осенью планируют открыть пристрой к детсаду по улице Урожайной, который первоначально должны были сдать еще в декабре прошлого года. Об этом сообщила мэр Кургана Елена Ситникова, побывавшая на стройке. «В августе детский сад будет готов к началу лицензирования, осенью <…> планируем открыть садик и начнем принимать детей», — сообщила глава города в своем telegram-канале. Также она опубликовала фотографии с объекта во время посещения детсада. Открыть новое здание детского учреждения смогут только после получения лицензии. В настоящее время рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Также внутри здания проходят отделочные работы, в частности укладывают линолеум. Ранее URA.RU сообщало, что детсад в микрорайоне Вороновка должны были построить в короткие сроки. Начать и завершить стройку объекта по графику не удалось из-за ошибок в проектной документации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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