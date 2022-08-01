В ХМАО полиция нашла убийцу медвежонка на трассе

В ХМАО установили, кто стрелял в медвежонка на трассе недалеко от города Салым. Им оказался местный абориген. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД РФ.
«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак», — сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.
Все фигуранты происшествия уже дали признательные показания. У них изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль.
Ранее URA.RU сообщало, что живодеры расстреляли на трассе медвежонка. Инцидент произошел на трассе в Нефтеюганском районе, недалеко от города Салым. Неизвестные несколько раз выстрелили в медвежонка, бродившего вдоль трассы.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»
В ХМАО установили, кто стрелял в медвежонка на трассе недалеко от города Салым. Им оказался местный абориген. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД РФ. «В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак», — сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк. Все фигуранты происшествия уже дали признательные показания. У них изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль. Ранее URA.RU сообщало, что живодеры расстреляли на трассе медвежонка. Инцидент произошел на трассе в Нефтеюганском районе, недалеко от города Салым. Неизвестные несколько раз выстрелили в медвежонка, бродившего вдоль трассы.