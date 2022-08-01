В ХМАО полиция нашла убийцу медвежонка на трассе

У подозреваемого изъято ружье и автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО установили, кто стрелял в медвежонка на трассе недалеко от города Салым. Им оказался местный абориген. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак», — сообщила помощник министра внутренних дел РФ Ирина Волк.

Все фигуранты происшествия уже дали признательные показания. У них изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль.

Ранее URA.RU сообщало, что живодеры расстреляли на трассе медвежонка. Инцидент произошел на трассе в Нефтеюганском районе, недалеко от города Салым. Неизвестные несколько раз выстрелили в медвежонка, бродившего вдоль трассы.