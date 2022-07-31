Живодеры расстреляли медвежонка на трассе в ХМАО. Видео

01 августа 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Медвежонок гулял вдоль трассы в Нефтеюганском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганском районе неизвестные расстреляли медвежонка, который гулял вдоль дороги. Видео с места событий URA.RU предоставил уральский зоозащитник Кирилл Потапов. «Мне прислал видео очевидец. Я уже с ним держал связь, чтобы придать огласке. Дальнобойщик вышел на меня через знакомых. Происходило рядом с Салымом», — рассказал корреспонденту URA.RU Потапов. На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. При этом злоумышленники также потребовали у автора видео удалить запись. «Очевидец еще говорил, что они [злоумышленники] увезли медведя мертвого», — добавил Потапов. В полиции сообщили, что организовали проверку. «По факту опубликованного в сети интернет видео назначена проверка. Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Видео: URA.RU

В Нефтеюганском районе неизвестные расстреляли медвежонка, который гулял вдоль дороги. Видео с места событий URA.RU предоставил уральский зоозащитник Кирилл Потапов. «Мне прислал видео очевидец. Я уже с ним держал связь, чтобы придать огласке. Дальнобойщик вышел на меня через знакомых. Происходило рядом с Салымом», — рассказал корреспонденту URA.RU Потапов. На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. При этом злоумышленники также потребовали у автора видео удалить запись. «Очевидец еще говорил, что они [злоумышленники] увезли медведя мертвого», — добавил Потапов. В полиции сообщили, что организовали проверку. «По факту опубликованного в сети интернет видео назначена проверка. Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Видео: URA.RU