31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Живодеры расстреляли медвежонка на трассе в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, лес, трасса, автодорога, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Медвежонок гулял вдоль трассы в Нефтеюганском районе Фото:

В Нефтеюганском районе неизвестные расстреляли медвежонка, который гулял вдоль дороги. Видео с места событий URA.RU предоставил уральский зоозащитник Кирилл Потапов.

«Мне прислал видео очевидец. Я уже с ним держал связь, чтобы придать огласке. Дальнобойщик вышел на меня через знакомых. Происходило рядом с Салымом», — рассказал корреспонденту URA.RU Потапов.

На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. При этом злоумышленники также потребовали у автора видео удалить запись. «Очевидец еще говорил, что они [злоумышленники] увезли медведя мертвого», — добавил Потапов.

В полиции сообщили, что организовали проверку. «По факту опубликованного в сети интернет видео назначена проверка. Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося.

Видео: URA.RU

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В Нефтеюганском районе неизвестные расстреляли медвежонка, который гулял вдоль дороги. Видео с места событий URA.RU предоставил уральский зоозащитник Кирилл Потапов. «Мне прислал видео очевидец. Я уже с ним держал связь, чтобы придать огласке. Дальнобойщик вышел на меня через знакомых. Происходило рядом с Салымом», — рассказал корреспонденту URA.RU Потапов. На кадрах видно, как медвежонок гулял вдоль дороги, в какой-то момент неизвестные открыли по нему огонь. При этом злоумышленники также потребовали у автора видео удалить запись. «Очевидец еще говорил, что они [злоумышленники] увезли медведя мертвого», — добавил Потапов. В полиции сообщили, что организовали проверку. «По факту опубликованного в сети интернет видео назначена проверка. Полиция Югры обращается к очевидцам данного преступления с просьбой сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО — Югре имеющуюся информацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскритиковали вахтовиков «Сургутнефтегаза», которые засняли драку медведя с лосем на месторождении. По мнению комментаторов, мужчины должны были вмешаться и спасти лося. Видео: URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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