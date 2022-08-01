В Пермском крае удмуртский холдинг ликвидирует два комбината

02 августа 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Пермском крае ликвидируют юрлица комбинатов по производству мясной продукции и мороженого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии ликвидирует юрлица двух предприятий. Речь о краснокамском мясокомбинате АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие». «По данным „СПАРК-Интерфакс“, первая компания находится в стадии ликвидации с 6 июля текущего года, вторая с 28 июля. Ликвидатором обоих акционерных обществ является Анна Линцева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, АО «Кэлми» управляло мясокомбинатом в Краснокамске. Удмуртский холдинг выкупил на тот момент простаивающее предприятие в 2012 году, провел реконструкцию, и в 2013 году запустил комбинат. Позже перенес основное производство из Краснокамска в Кунгур. Весной этого года владельцы передали пустующие площади бывшего «Кэлми» совладельцам химчистки «Медика лавандерия». Пермский хладокомбинат «Созвездие» входит в состав холдинга «Комос Групп» и в последние годы управляется филиалом «Милком». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали оборонное предприятие-банкрот. Речь об АО «39 Арсенал», имущество которого было распродано.

В Пермском крае агрохолдинг «Комос групп» из Удмуртии ликвидирует юрлица двух предприятий. Речь о краснокамском мясокомбинате АО «Кэлми» и АО «Пермский хладокомбинат «Созвездие». «По данным „СПАРК-Интерфакс“, первая компания находится в стадии ликвидации с 6 июля текущего года, вторая с 28 июля. Ликвидатором обоих акционерных обществ является Анна Линцева», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, АО «Кэлми» управляло мясокомбинатом в Краснокамске. Удмуртский холдинг выкупил на тот момент простаивающее предприятие в 2012 году, провел реконструкцию, и в 2013 году запустил комбинат. Позже перенес основное производство из Краснокамска в Кунгур. Весной этого года владельцы передали пустующие площади бывшего «Кэлми» совладельцам химчистки «Медика лавандерия». Пермский хладокомбинат «Созвездие» входит в состав холдинга «Комос Групп» и в последние годы управляется филиалом «Милком». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали оборонное предприятие-банкрот. Речь об АО «39 Арсенал», имущество которого было распродано.