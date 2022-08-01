В больнице Кургана появились два новых врача

Новые врачи начали работать в областной детской больнице им. Красного Креста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста начали работать два новых врача. Об этом сообщили представители областного депздрава.

«Молодые специалисты начали работу в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. Анастасия Леонидовна Амендт и Максим Александрович Мальцев работают в гематологическом отделении», — указано в сообщении, размещенном в группе депздарава в соцсети «ВКонтакте».

Амендт окончила ординатуру по специальности «Детская эндокринология». Ее коллега обучался в ординатуре по педиатрии и планирует пройти первичную переподготовку по специальности «Детская онкология-гематология».

В эту больницу, в том числе, привозят детей из районов, если в их муниципалитетах нет нужного специалиста. При этом жительница Кургана жаловалась, что не может попасть в этой больнице на прием к урологу.