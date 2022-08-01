01 августа 2022

В больнице Кургана появились два новых врача

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Новые врачи начали работать в областной детской больнице им. Красного Креста Фото:

В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста начали работать два новых врача. Об этом сообщили представители областного депздрава.

«Молодые специалисты начали работу в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. Анастасия Леонидовна Амендт и Максим Александрович Мальцев работают в гематологическом отделении», — указано в сообщении, размещенном в группе депздарава в соцсети «ВКонтакте».

Амендт окончила ординатуру по специальности «Детская эндокринология». Ее коллега обучался в ординатуре по педиатрии и планирует пройти первичную переподготовку по специальности «Детская онкология-гематология».

В эту больницу, в том числе, привозят детей из районов, если в их муниципалитетах нет нужного специалиста. При этом жительница Кургана жаловалась, что не может попасть в этой больнице на прием к урологу.

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В Курганской областной детской больнице имени Красного Креста начали работать два новых врача. Об этом сообщили представители областного депздрава. «Молодые специалисты начали работу в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста. Анастасия Леонидовна Амендт и Максим Александрович Мальцев работают в гематологическом отделении», — указано в сообщении, размещенном в группе депздарава в соцсети «ВКонтакте». Амендт окончила ординатуру по специальности «Детская эндокринология». Ее коллега обучался в ординатуре по педиатрии и планирует пройти первичную переподготовку по специальности «Детская онкология-гематология». В эту больницу, в том числе, привозят детей из районов, если в их муниципалитетах нет нужного специалиста. При этом жительница Кургана жаловалась, что не может попасть в этой больнице на прием к урологу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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