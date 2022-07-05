Больные едут лечиться в Курган из-за скандала в Белозерской ЦРБ

После скандального увольнения лора жители Белозерского района вынуждены лечиться в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После увольнения единственного врача-отоларинголога в Белозерской центральной районной больнице (ЦРБ) пациентов направляют лечиться в курганские больницы. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«В настоящее время медпомощь по профилю „оториноларингология“ в Белозерской ЦРБ осуществляется в соответствии с утвержденной маршрутизацией. Экстренная помощь пациентам оказывает хирург на месте, при состояниях, когда неотложная помощь не требуется, взрослые пациенты направляются в Курганскую БСМП и Курганскую областную клиническую больницу», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Что касается детей, то их принимают на лечение в курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. «На данный момент руководство Белозерской ЦРБ ведет активный поиск врача-лора. В том числе рассматривается вариант привлечения специалиста из другой медицинской организации», — говорят в департаменте.

До этого URA.RU писало, что в Белозерской ЦРБ уволилась единственный лор Ольга Суставова. По мнению жителей, она ушла из больницы после недовольных комментариев пациентов в соцсетях. Люди жаловались на большую очередь и прием знакомых врачу пациентов вперед других. И.о. главврача ЦРБ Миркамилжан Рахманов от комментариев URA.RU отказался.