В Кургане ребенок, которому нужна операция, не может попасть к урологу на прием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ребенок, которому нужна операция, не может попасть на прием к детскому урологу. Об этом сообщает анонимный пользователь в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области нет детского уролога: ни в детской поликлинике, ни в больнице Красного креста. В поликлинике с мая уролог на больничном. Куда обращаться? Необходима операция, необходимо направление на комиссию МСЭ для продления инвалидности. По телефону департамент здравоохранения трубку не берут», — пишет анонимный пользователь в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Курганской области предложил автору поста отправить личным сообщением данные ребенка (фио, дата рождения), контактный телефон, чтобы детально разобраться в ситуации. В комментариях курганцы пишут, что по некоторый информации детский уролог находится в отпуске до конца июля — начала августа. Другие пользователи предлагают обратиться к хирургу или нефрологу за квотой в другой регион для проведения операции. «И фтизиатр детский один, и нефролог детский один. На всю область», — отмечает пользователь Зоя Гончарова.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в больнице Белозерского округа уволился единственный лор. Пациентам экстренную помощь оказывает хирург Белозерской ЦРБ, а если неотложная помощь не требуется, больных направляют в больницы Кургана.

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