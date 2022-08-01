На трассе смерти в ЯНАО столкнулось четыре автомобиля

Подробности происшествия устанавливаются (архивное фото)
На автодороге по направлению Сургут-Салехард произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие.
«ДТП на автодороге Сургут — Салехард, приблизительно 25-30 км. от Карамовского поста в сторону Муравленко — произошло столкновение 4-х автомобилей. Предварительно есть пострадавший», — передает telegram-канал «Южные ворота Ямала».
В Госавтоинспекции по ЯНАО агентству сообщили, что подробности происшествия уточняются. Информация будет предоставлена позже.
Ранее сообщалось, что в Приуральском районе ЯНАО случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota».
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