На трассе смерти в ЯНАО столкнулось четыре автомобиля

02 августа 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Подробности происшествия устанавливаются (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге по направлению Сургут-Салехард произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие. «ДТП на автодороге Сургут — Салехард, приблизительно 25-30 км. от Карамовского поста в сторону Муравленко — произошло столкновение 4-х автомобилей. Предварительно есть пострадавший», — передает telegram-канал «Южные ворота Ямала». В Госавтоинспекции по ЯНАО агентству сообщили, что подробности происшествия уточняются. Информация будет предоставлена позже. Ранее сообщалось, что в Приуральском районе ЯНАО случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota».

На автодороге по направлению Сургут-Салехард произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие. «ДТП на автодороге Сургут — Салехард, приблизительно 25-30 км. от Карамовского поста в сторону Муравленко — произошло столкновение 4-х автомобилей. Предварительно есть пострадавший», — передает telegram-канал «Южные ворота Ямала». В Госавтоинспекции по ЯНАО агентству сообщили, что подробности происшествия уточняются. Информация будет предоставлена позже. Ранее сообщалось, что в Приуральском районе ЯНАО случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota».