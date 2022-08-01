01 августа 2022
31 июля 2022
29 июля 2022

На трассе смерти в ЯНАО столкнулось четыре автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, огонь, авария
Подробности происшествия устанавливаются (архивное фото) Фото:

На автодороге по направлению Сургут-Салехард произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

«ДТП на автодороге Сургут — Салехард, приблизительно 25-30 км. от Карамовского поста в сторону Муравленко — произошло столкновение 4-х автомобилей. Предварительно есть пострадавший», — передает telegram-канал «Южные ворота Ямала».

В Госавтоинспекции по ЯНАО агентству сообщили, что подробности происшествия уточняются. Информация будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что в Приуральском районе ЯНАО случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota».

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На автодороге по направлению Сургут-Салехард произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие. «ДТП на автодороге Сургут — Салехард, приблизительно 25-30 км. от Карамовского поста в сторону Муравленко — произошло столкновение 4-х автомобилей. Предварительно есть пострадавший», — передает telegram-канал «Южные ворота Ямала». В Госавтоинспекции по ЯНАО агентству сообщили, что подробности происшествия уточняются. Информация будет предоставлена позже. Ранее сообщалось, что в Приуральском районе ЯНАО случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault погиб в результате лобового столкновения с автомобилем «Toyota».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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