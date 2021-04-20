На трассе Сургут-Салехард (ЯНАО) недалеко от Юбилейного месторождения произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля. Об этом URA.RU сообщают в окружной госавтоинспекции.
«Произошло столкновение двух автомобилей УАЗ и Toyota Land Cruiser. 30-летний водитель автомобиля УАЗ погиб, 43-летний пассажир получил телесные повреждения. Обстоятельства происшествия уточняются», — рассказали агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе погиб автомобилист. Водитель автомобиля КамАЗ не учел дорожные и метеорологические условия и допустил выезд прицепа встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Mersedes Actros, водитель которого погиб, а пассажир получил повреждения.
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