В Новом Уренгое задерживают сдачу работ на озере Молодежное

02 августа 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Изначально открытие Молодежного озера планировалось на 2023 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) интересуются, когда откроется Молодежное озеро. Уже конец лета, а водоем так и не открыли. Об этом в одной из городских групп «ВКонтакте» написал анонимный пользователь. «Очень ждем открытия Молодежного озера, когда планируется окончание работ и с чем связана задержка? <…> Город строится, меняется на глазах, очень хочется видеть в городе больше мест, где можно было бы погулять именно в тишине, а не под гул машин рядом», — написал аноним в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Редакция обратилась с запросом в Администрацию города, там рассказали, что открытие перенесли на 2024 год, из-за изменений в проекте. «Сроки окончания благоустройства озера Молодежное перенесены с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект. Часть территории будет благоустроена в этом году», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки.

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) интересуются, когда откроется Молодежное озеро. Уже конец лета, а водоем так и не открыли. Об этом в одной из городских групп «ВКонтакте» написал анонимный пользователь. «Очень ждем открытия Молодежного озера, когда планируется окончание работ и с чем связана задержка? <…> Город строится, меняется на глазах, очень хочется видеть в городе больше мест, где можно было бы погулять именно в тишине, а не под гул машин рядом», — написал аноним в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Редакция обратилась с запросом в Администрацию города, там рассказали, что открытие перенесли на 2024 год, из-за изменений в проекте. «Сроки окончания благоустройства озера Молодежное перенесены с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект. Часть территории будет благоустроена в этом году», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки.