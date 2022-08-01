В Новом Уренгое задерживают сдачу работ на озере Молодежное

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) интересуются, когда откроется Молодежное озеро. Уже конец лета, а водоем так и не открыли. Об этом в одной из городских групп «ВКонтакте» написал анонимный пользователь.
«Очень ждем открытия Молодежного озера, когда планируется окончание работ и с чем связана задержка? <…> Город строится, меняется на глазах, очень хочется видеть в городе больше мест, где можно было бы погулять именно в тишине, а не под гул машин рядом», — написал аноним в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».
Редакция обратилась с запросом в Администрацию города, там рассказали, что открытие перенесли на 2024 год, из-за изменений в проекте. «Сроки окончания благоустройства озера Молодежное перенесены с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект. Часть территории будет благоустроена в этом году», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки.
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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) интересуются, когда откроется Молодежное озеро. Уже конец лета, а водоем так и не открыли. Об этом в одной из городских групп «ВКонтакте» написал анонимный пользователь. «Очень ждем открытия Молодежного озера, когда планируется окончание работ и с чем связана задержка? <…> Город строится, меняется на глазах, очень хочется видеть в городе больше мест, где можно было бы погулять именно в тишине, а не под гул машин рядом», — написал аноним в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Редакция обратилась с запросом в Администрацию города, там рассказали, что открытие перенесли на 2024 год, из-за изменений в проекте. «Сроки окончания благоустройства озера Молодежное перенесены с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект. Часть территории будет благоустроена в этом году», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки.