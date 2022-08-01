01 августа 2022
31 июля 2022
29 июля 2022

В Новом Уренгое задерживают сдачу работ на озере Молодежное

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чусовой, чусовой, спортивная база огонек, эко парк реки чусовой
Изначально открытие Молодежного озера планировалось на 2023 год Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) интересуются, когда откроется Молодежное озеро. Уже конец лета, а водоем так и не открыли. Об этом в одной из городских групп «ВКонтакте» написал анонимный пользователь.

«Очень ждем открытия Молодежного озера, когда планируется окончание работ и с чем связана задержка? <…> Город строится, меняется на глазах, очень хочется видеть в городе больше мест, где можно было бы погулять именно в тишине, а не под гул машин рядом», — написал аноним в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой».

Редакция обратилась с запросом в Администрацию города, там рассказали, что открытие перенесли на 2024 год, из-за изменений в проекте. «Сроки окончания благоустройства озера Молодежное перенесены с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект. Часть территории будет благоустроена в этом году», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) интересуются, когда откроется Молодежное озеро. Уже конец лета, а водоем так и не открыли. Об этом в одной из городских групп «ВКонтакте» написал анонимный пользователь. «Очень ждем открытия Молодежного озера, когда планируется окончание работ и с чем связана задержка? <…> Город строится, меняется на глазах, очень хочется видеть в городе больше мест, где можно было бы погулять именно в тишине, а не под гул машин рядом», — написал аноним в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». Редакция обратилась с запросом в Администрацию города, там рассказали, что открытие перенесли на 2024 год, из-за изменений в проекте. «Сроки окончания благоустройства озера Молодежное перенесены с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект. Часть территории будет благоустроена в этом году», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт скандального комплекса. На контракт, сумма которого составляет более 150 миллионов рублей, не подано ни одной заявки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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