Захарова объяснила причину появления неонацистов на Украине

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова считает, что превращение Украины в неонацистское государство — это самый простой способ для вербовки людей Фото:

Украину превратили в неонацистское государство. Причиной этому стала ее зависимость от западных стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страну [Украину] превратили в зависимое от Запада неонацистское государство. Это самый простой способ рекрутирования и вербовки людей. Проще ничего нет, как объяснить людям, почему нужно ненавидеть соседей», — сообщила Захарова. Трансляции брифинга велась на youtube-канале МИД РФ.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются — демилитаризация и денацификация страны. Российские военные встали на защиту жителей ЛДНР. Ранее Мария Захарова заявляла, что украинские неонацисты оборудуют опорные пункты и склады боеприпасов в школах и детском саду. А возле зданий они ставят артиллерию и другое военное оружие.

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Украину превратили в неонацистское государство. Причиной этому стала ее зависимость от западных стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Страну [Украину] превратили в зависимое от Запада неонацистское государство. Это самый простой способ рекрутирования и вербовки людей. Проще ничего нет, как объяснить людям, почему нужно ненавидеть соседей», — сообщила Захарова. Трансляции брифинга велась на youtube-канале МИД РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются — демилитаризация и денацификация страны. Российские военные встали на защиту жителей ЛДНР. Ранее Мария Захарова заявляла, что украинские неонацисты оборудуют опорные пункты и склады боеприпасов в школах и детском саду. А возле зданий они ставят артиллерию и другое военное оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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