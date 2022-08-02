Захарова объяснила причину появления неонацистов на Украине

02 августа 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что превращение Украины в неонацистское государство — это самый простой способ для вербовки людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украину превратили в неонацистское государство. Причиной этому стала ее зависимость от западных стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Страну [Украину] превратили в зависимое от Запада неонацистское государство. Это самый простой способ рекрутирования и вербовки людей. Проще ничего нет, как объяснить людям, почему нужно ненавидеть соседей», — сообщила Захарова. Трансляции брифинга велась на youtube-канале МИД РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются — демилитаризация и денацификация страны. Российские военные встали на защиту жителей ЛДНР. Ранее Мария Захарова заявляла, что украинские неонацисты оборудуют опорные пункты и склады боеприпасов в школах и детском саду. А возле зданий они ставят артиллерию и другое военное оружие.

Украину превратили в неонацистское государство. Причиной этому стала ее зависимость от западных стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Страну [Украину] превратили в зависимое от Запада неонацистское государство. Это самый простой способ рекрутирования и вербовки людей. Проще ничего нет, как объяснить людям, почему нужно ненавидеть соседей», — сообщила Захарова. Трансляции брифинга велась на youtube-канале МИД РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее целями являются — демилитаризация и денацификация страны. Российские военные встали на защиту жителей ЛДНР. Ранее Мария Захарова заявляла, что украинские неонацисты оборудуют опорные пункты и склады боеприпасов в школах и детском саду. А возле зданий они ставят артиллерию и другое военное оружие.