В ХМАО прокуратура обязала мэрию закрыть вопрос с чистой водой

02 августа 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Мэрию обязали провести реконструкцию очистной станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры об обязании органа местного самоуправления обеспечить население качественной питьевой водой путем реконструкции станции обезжелезивания, муниципалитетом проведены проектно-изыскательские работы, изысканы денежные средства и заключен муниципальный контракт на строительство фильтровальной станции, срок исполнения которого — февраль 2023 года», — сообщили в ведомстве. На период строительства «Юганскводоканалом» проведены ремонтные работы на действующей очистной станции. Она будет обеспечивать город водой, пока в эксплуатацию не введут новую. «Приняты меры по текущему ремонту действующей станции обезжелезивания для обеспечения очистки питьевой воды до максимально возможных показателей. Вопросы исполнения законодательства в сфере обеспечения качественной питьевой водой остаются на контроле прокуратуры до полного разрешения», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска обратились к Путину из-за грязной воды. Петицию президенту жители Нефтеюганска создали на сайте change.org. По словам автора, вопрос с водой в Нефтеюганске не решается десятилетиями.

В ХМАО прокуратура через суд обязала мэрию Нефтеюганска реконструировать в городе станцию очистки водопроводной воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры об обязании органа местного самоуправления обеспечить население качественной питьевой водой путем реконструкции станции обезжелезивания, муниципалитетом проведены проектно-изыскательские работы, изысканы денежные средства и заключен муниципальный контракт на строительство фильтровальной станции, срок исполнения которого — февраль 2023 года», — сообщили в ведомстве. На период строительства «Юганскводоканалом» проведены ремонтные работы на действующей очистной станции. Она будет обеспечивать город водой, пока в эксплуатацию не введут новую. «Приняты меры по текущему ремонту действующей станции обезжелезивания для обеспечения очистки питьевой воды до максимально возможных показателей. Вопросы исполнения законодательства в сфере обеспечения качественной питьевой водой остаются на контроле прокуратуры до полного разрешения», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска обратились к Путину из-за грязной воды. Петицию президенту жители Нефтеюганска создали на сайте change.org. По словам автора, вопрос с водой в Нефтеюганске не решается десятилетиями.