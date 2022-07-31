Жители Нефтеюганска обратились к Путину из-за грязной воды

01 августа 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

По словам автора петиции, вопрос с водой не решается десятилетиями Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Нефтеюганска (ХМАО) создали петицию на сайте change.org, в которой обращаются за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной водопроводной воды. По словам автора, вопрос не решается десятилетиями. «Мы жители города Нефтеюганск просим президента решить вопрос с чистотой воды в нашем городе. Этот вопрос уже десятилетиями стоит и ничего не меняется, многие уже просто потеряли надежду. Почему президент? Потому что все попытки решить этот вопрос так и остаются на словах, а результат пока один — вода грязная», — написал автор петиции Ruslan Shaydullin. На момент написания новости собрано 376 подписей. Текст петиции также опубликован в соцсетях. В группе «Наш Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован ответ администрации города, в котором сообщается, что в 2023 году будет запущена фильтровальная станция. Также в мэрии сообщили, что жители Нефтеюганска могут обратиться в свою управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию для проведения экспертизы качества воды. В АО «Юганскводоканал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что Жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. О проблеме рассказали во время прямого эфира, посвященного Нефтеюганскому району. Скрин петиции change.org

Жители Нефтеюганска (ХМАО) создали петицию на сайте change.org, в которой обращаются за помощью к президенту РФ Владимиру Путину из-за грязной водопроводной воды. По словам автора, вопрос не решается десятилетиями. «Мы жители города Нефтеюганск просим президента решить вопрос с чистотой воды в нашем городе. Этот вопрос уже десятилетиями стоит и ничего не меняется, многие уже просто потеряли надежду. Почему президент? Потому что все попытки решить этот вопрос так и остаются на словах, а результат пока один — вода грязная», — написал автор петиции Ruslan Shaydullin. На момент написания новости собрано 376 подписей. Текст петиции также опубликован в соцсетях. В группе «Наш Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован ответ администрации города, в котором сообщается, что в 2023 году будет запущена фильтровальная станция. Также в мэрии сообщили, что жители Нефтеюганска могут обратиться в свою управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию для проведения экспертизы качества воды. В АО «Юганскводоканал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что Жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. О проблеме рассказали во время прямого эфира, посвященного Нефтеюганскому району.