На шоссе в Кургане поставят регулировщиков из-за закрытого моста

В Кургане на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы введут ручное управление дорожным движением из-за закрытого Кировского моста. Об этом сообщили в администрации города.
«Регулировка движения на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина временно будет осуществляться в ручном режиме сотрудниками ГИБДД», — информирует пресс-служба мэрии. Меру вели из-за капитального ремонта моста через Тобол по улице Кирова.
Жителям частного сектора и дачных поселков, расположенных за мостом, придется выезжать на шоссе Тюнина с улицы Свободы. Там же будет ходить автобусный маршрут №53. Чтобы выезд транспорта на оживленную трассу и переход пешеходов были безопасными, до 14 августа на перекрестке поставят светофор.
До тех пор движение будут регулировать инспекторы ГИБДД. Дежурство будет проходить с раннего утра и до позднего вечера.
В Кургане на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы введут ручное управление дорожным движением из-за закрытого Кировского моста. Об этом сообщили в администрации города. «Регулировка движения на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина временно будет осуществляться в ручном режиме сотрудниками ГИБДД», — информирует пресс-служба мэрии. Меру вели из-за капитального ремонта моста через Тобол по улице Кирова. Жителям частного сектора и дачных поселков, расположенных за мостом, придется выезжать на шоссе Тюнина с улицы Свободы. Там же будет ходить автобусный маршрут №53. Чтобы выезд транспорта на оживленную трассу и переход пешеходов были безопасными, до 14 августа на перекрестке поставят светофор. До тех пор движение будут регулировать инспекторы ГИБДД. Дежурство будет проходить с раннего утра и до позднего вечера. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане почти на год закрывают для движения транспорта и людей мост через реку Тобол. Мост по улице Кирова планируют капитально отремонтировать в срок до 1 июня 2023 года.