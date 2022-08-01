На шоссе в Кургане поставят регулировщиков из-за закрытого моста

Из-за закрытия Кировского моста в Кургане введут регулировщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы введут ручное управление дорожным движением из-за закрытого Кировского моста. Об этом сообщили в администрации города.

«Регулировка движения на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина временно будет осуществляться в ручном режиме сотрудниками ГИБДД», — информирует пресс-служба мэрии. Меру вели из-за капитального ремонта моста через Тобол по улице Кирова.

Жителям частного сектора и дачных поселков, расположенных за мостом, придется выезжать на шоссе Тюнина с улицы Свободы. Там же будет ходить автобусный маршрут №53. Чтобы выезд транспорта на оживленную трассу и переход пешеходов были безопасными, до 14 августа на перекрестке поставят светофор.

До тех пор движение будут регулировать инспекторы ГИБДД. Дежурство будет проходить с раннего утра и до позднего вечера.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане почти на год закрывают для движения транспорта и людей мост через реку Тобол. Мост по улице Кирова планируют капитально отремонтировать в срок до 1 июня 2023 года.