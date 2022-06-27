27 июня 2022

В центре Кургана на год закрывают мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, набережная, кировский мост, набереженая тобола
В Кургане на год перекроют Кировский мост Фото:

В центре Кургана до июня 2023 года закрывают Кировский мост. Об этом URA.RU рассказали в отделе ГИБДД УМВД России по городу Курган.

«В связи с производством капитальных ремонтных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта по мосту через реку Тобол, по улице Кирова, с 9 часов 1 июля 2022 года до 24 часов 1 июня 2023 года», — об этом говорится в сообщении ведомства. В связи с этим, сотрудники ГИБДД просят водителей транспортных средств заранее планировать маршруты.

До этого URA.RU сообщало, что подрядная организация, занимающаяся ремонтом Некрасовского моста, предложила мэрии Кургана полностью остановить движение автомобилей и пешеходов на объекте. В том числе мэрия ведет переговоры с ОАО «РЖД», чтобы они приостановили на данном участке движение поездов на короткий срок. Это позволит полноценно провести работы, которые сейчас ведутся в нижней части моста, отмечают в мэрии.

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В центре Кургана до июня 2023 года закрывают Кировский мост. Об этом URA.RU рассказали в отделе ГИБДД УМВД России по городу Курган. «В связи с производством капитальных ремонтных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта по мосту через реку Тобол, по улице Кирова, с 9 часов 1 июля 2022 года до 24 часов 1 июня 2023 года», — об этом говорится в сообщении ведомства. В связи с этим, сотрудники ГИБДД просят водителей транспортных средств заранее планировать маршруты. До этого URA.RU сообщало, что подрядная организация, занимающаяся ремонтом Некрасовского моста, предложила мэрии Кургана полностью остановить движение автомобилей и пешеходов на объекте. В том числе мэрия ведет переговоры с ОАО «РЖД», чтобы они приостановили на данном участке движение поездов на короткий срок. Это позволит полноценно провести работы, которые сейчас ведутся в нижней части моста, отмечают в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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