В центре Кургана на год закрывают мост

В Кургане на год перекроют Кировский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана до июня 2023 года закрывают Кировский мост. Об этом URA.RU рассказали в отделе ГИБДД УМВД России по городу Курган.

«В связи с производством капитальных ремонтных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта по мосту через реку Тобол, по улице Кирова, с 9 часов 1 июля 2022 года до 24 часов 1 июня 2023 года», — об этом говорится в сообщении ведомства. В связи с этим, сотрудники ГИБДД просят водителей транспортных средств заранее планировать маршруты.

До этого URA.RU сообщало, что подрядная организация, занимающаяся ремонтом Некрасовского моста, предложила мэрии Кургана полностью остановить движение автомобилей и пешеходов на объекте. В том числе мэрия ведет переговоры с ОАО «РЖД», чтобы они приостановили на данном участке движение поездов на короткий срок. Это позволит полноценно провести работы, которые сейчас ведутся в нижней части моста, отмечают в мэрии.