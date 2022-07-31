31 июля 2022
29 июля 2022

Курганцев предупредили о закрытии аварийного моста. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост
Ранее Кировский мост планировали закрыть 15 июля Фото:

В Кургане со 2 августа перекроют Кировский мост. Об этом URA.RU сообщили представители городской администрации.

«2 августа подрядная организация начинает работы на Кировском мосту. Строительная техника займется разбором конструкций верхней части моста: разбором перильного и барьерного ограждений, снятием верхних слоев дорожного покрытия и тротуарной части, ремонтом балок. Поэтому с 10:00 часов 2 августа движение по мосту будет перекрыто», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

В мэрии объяснили, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Представители администрации добавили, что на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина до 15 октября планируют установить светофор.

Жители Кургана рассказывают, что долго ждут ремонта моста. «Пусть-пусть ремонтируют. А то страшно уже становится ходить, особенно когда темно, ямы и дыры везде», — поделился с URA.RU прохожий. Он надеется, что на обновленном мосту появятся фонари. Однако он не знает, как во время ремонта водить детей в школу. «Должны же были еще 15 июля закрыть. Каждый день едем и прощаемся. И так две недели», — написала пользовательница Мариша Маришина в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Кировский мост планируют закрыть на ремонт до лета 2023 года. Стоимость ремонта составит более 60 млн рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. Также в Кургане на ремонт закрыт Некрасовский путепровод.

Кировский мост. Курган
Запрещающие проезд знаки уже стоят возле моста
Фото:
Кировский мост. Курган
На мосту образовались дыры
Фото:
Кировский мост. Курган
Дыры на мосту видно даже с реки
Фото:
Кировский мост. Курган
На объект приезжают представители УГИБДД, чтобы помочь правильно установить знаки
Фото:
Кировский мост. Курган
О плохом состоянии моста говорил и губернатор Курганской области Вадим Шумков
Фото:
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В Кургане со 2 августа перекроют Кировский мост. Об этом URA.RU сообщили представители городской администрации. «2 августа подрядная организация начинает работы на Кировском мосту. Строительная техника займется разбором конструкций верхней части моста: разбором перильного и барьерного ограждений, снятием верхних слоев дорожного покрытия и тротуарной части, ремонтом балок. Поэтому с 10:00 часов 2 августа движение по мосту будет перекрыто», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. В мэрии объяснили, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Представители администрации добавили, что на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина до 15 октября планируют установить светофор. Жители Кургана рассказывают, что долго ждут ремонта моста. «Пусть-пусть ремонтируют. А то страшно уже становится ходить, особенно когда темно, ямы и дыры везде», — поделился с URA.RU прохожий. Он надеется, что на обновленном мосту появятся фонари. Однако он не знает, как во время ремонта водить детей в школу. «Должны же были еще 15 июля закрыть. Каждый день едем и прощаемся. И так две недели», — написала пользовательница Мариша Маришина в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что Кировский мост планируют закрыть на ремонт до лета 2023 года. Стоимость ремонта составит более 60 млн рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. Также в Кургане на ремонт закрыт Некрасовский путепровод.
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