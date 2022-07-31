Ранее Кировский мост планировали закрыть 15 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане со 2 августа перекроют Кировский мост. Об этом URA.RU сообщили представители городской администрации.

«2 августа подрядная организация начинает работы на Кировском мосту. Строительная техника займется разбором конструкций верхней части моста: разбором перильного и барьерного ограждений, снятием верхних слоев дорожного покрытия и тротуарной части, ремонтом балок. Поэтому с 10:00 часов 2 августа движение по мосту будет перекрыто», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

В мэрии объяснили, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Представители администрации добавили, что на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина до 15 октября планируют установить светофор.

Жители Кургана рассказывают, что долго ждут ремонта моста. «Пусть-пусть ремонтируют. А то страшно уже становится ходить, особенно когда темно, ямы и дыры везде», — поделился с URA.RU прохожий. Он надеется, что на обновленном мосту появятся фонари. Однако он не знает, как во время ремонта водить детей в школу. «Должны же были еще 15 июля закрыть. Каждый день едем и прощаемся. И так две недели», — написала пользовательница Мариша Маришина в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Кировский мост планируют закрыть на ремонт до лета 2023 года. Стоимость ремонта составит более 60 млн рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. Также в Кургане на ремонт закрыт Некрасовский путепровод.

Запрещающие проезд знаки уже стоят возле моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На мосту образовались дыры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дыры на мосту видно даже с реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На объект приезжают представители УГИБДД, чтобы помочь правильно установить знаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О плохом состоянии моста говорил и губернатор Курганской области Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU