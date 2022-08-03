Гастроэнтеролог Богомолов объяснил, как правильно пить шампанское

04 августа 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Шампанское нужно пить медленно Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы пить шампанское с наименьшим вредом для здоровья, следует выбирать напиток без содержания сахара, выпивать один-два бокала за два часа, а также регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Об этом URA.RU рассказал гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов. «Принципиально важно, чтобы в алкоголе не было сахара. Настоящее шампанское должно быть без сахара. В таком случае оно менее вредно. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, делать это не быстро, чтобы за два часа было меньше пяти единиц. Оптимально — одна единица для женщины и две единицы мужчине», — сказал Павел Богомолов. По словам гастроэнтеролога, чтобы снизить риски для здоровья при употреблении алкоголя, нужно заниматься спортом и нормально питаться. «Нужно регулярно заниматься физической культурой, так как в мышцах осуществляется так называемый „альтернативный путь“ метаболизма алкоголя, если у человека развитая мышечная масса, то повреждение печени у таких людей от алкоголя случается реже. Естественно, важно нормальное адекватное питание. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, делать это не быстро», — поделился специалист. Во Франции в провинции Шампань 4 августа 1668 года монах Пьер Периньон представил новое вино, которое он сумел создать благодаря контролю процесса брожения. Оно было золотистого цвета и с пузырьками и стало прародителем современного шампанского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы пить шампанское с наименьшим вредом для здоровья, следует выбирать напиток без содержания сахара, выпивать один-два бокала за два часа, а также регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Об этом URA.RU рассказал гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов. «Принципиально важно, чтобы в алкоголе не было сахара. Настоящее шампанское должно быть без сахара. В таком случае оно менее вредно. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, делать это не быстро, чтобы за два часа было меньше пяти единиц. Оптимально — одна единица для женщины и две единицы мужчине», — сказал Павел Богомолов. По словам гастроэнтеролога, чтобы снизить риски для здоровья при употреблении алкоголя, нужно заниматься спортом и нормально питаться. «Нужно регулярно заниматься физической культурой, так как в мышцах осуществляется так называемый „альтернативный путь“ метаболизма алкоголя, если у человека развитая мышечная масса, то повреждение печени у таких людей от алкоголя случается реже. Естественно, важно нормальное адекватное питание. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, делать это не быстро», — поделился специалист. Во Франции в провинции Шампань 4 августа 1668 года монах Пьер Периньон представил новое вино, которое он сумел создать благодаря контролю процесса брожения. Оно было золотистого цвета и с пузырьками и стало прародителем современного шампанского.