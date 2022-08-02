В Екатеринбурге просят вернуть в колонию скандального силовика

В Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию на условно-досрочное освобождение сотрудника полиции управления МВД по Омской области Алексея Кураева, который в 2018 году под предлогом обыска избил нескольких человек в магазине. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
«Кураев Алексей Александрович. Материл об условно-досрочном освобождении», — говорится в карточке дела. Результат рассмотрения дела еще не оглашен. Кураева признавали виновным в превышении должностных полномочий.
В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что дело Кураева рассматривал суд Нижнего Тагила, поскольку силовик отбывает наказание в ИК №13. На решение суда была подана апелляция.
В 2018 году Кураев вместе с коллегами Анатолием Гомолко и Даулетом Суиновым, по версии следствия, избили пятерых посетителей магазина, в число которых входила несовершеннолетняя и ее мать. По словам очевидцев, драка была жесткой, и потерпевшие серьезно пострадали. После рассмотрения суд приговорил нападавших к трем годам колонии. 15 апреля в Нижнем Тагиле Кураев отпущен на свободу условно-досрочно.
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В Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию на условно-досрочное освобождение сотрудника полиции управления МВД по Омской области Алексея Кураева, который в 2018 году под предлогом обыска избил нескольких человек в магазине. Соответствующая информация содержится в картотеке суда. «Кураев Алексей Александрович. Материл об условно-досрочном освобождении», — говорится в карточке дела. Результат рассмотрения дела еще не оглашен. Кураева признавали виновным в превышении должностных полномочий. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что дело Кураева рассматривал суд Нижнего Тагила, поскольку силовик отбывает наказание в ИК №13. На решение суда была подана апелляция. В 2018 году Кураев вместе с коллегами Анатолием Гомолко и Даулетом Суиновым, по версии следствия, избили пятерых посетителей магазина, в число которых входила несовершеннолетняя и ее мать. По словам очевидцев, драка была жесткой, и потерпевшие серьезно пострадали. После рассмотрения суд приговорил нападавших к трем годам колонии. 15 апреля в Нижнем Тагиле Кураев отпущен на свободу условно-досрочно.